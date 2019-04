PC Switch XOne PS4 MacOS

Die Steinzeit-Menschen kämpfen mit Speeren, trotzdem setzen ihnen die Tiere gut zu.

Drei ausgeglichene Fraktionen

Die Grafik ist mit Liebe zum Detail gestaltet. Jede Fraktion besitzt ihren eigenen Stil.

Hübsch, melodisch, fast rund

Natürlich kommt ein Steinzeit-Setting nicht ohne Dinos aus. In War Party unterstützen sie die Stämme als Kriegsgetier.

Fazit

Echtzeit-Strategie

Ab 12 Jahren geeignet

Preis: 25 Euro

In einem Satz: Hübsche Steinzeit-RTS mit diversen Stämmen und Dinos.

Der Arcade-Check stellt jeweils ein interessantes Downloadspiel vom Xbox-Marktplatz vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.ist ein Echtzeit-Strategie-Spiel, das bereits im Oktober des letzten Jahres auf Steam als Early Access veröffentlicht und nun fertig gestellt wurde. Wir haben uns die Xbox-One-Fassung angeschaut und verraten euch, ob sich das Warten gelohnt hat.War Party spielt in der Steinzeit. Zu Beginn wählen wir eine der drei Fraktionen, jeweils mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen und einer eigenständigen Kampagne, aus. So gibt es die Wildlanders, die eher primitiven Höhlenmenschen gleichen, dann die Vithara, die im besonderen Einklang mit der Natur stehen und die Necromas, die Untote beschwören können. Erstere sind eher ausgewogen, Zweitere konzentrieren sich auf Magie sowie das Zähmen von Tieren, und Letztere auf den Kampf. Hier sollte für jeden Spielstil etwas dabei sein, zumal keine der Fraktionen zu übermächtig erscheint.Das Spiel läuft dann wie folgt ab: Wir erstellen Einheiten, zum Beispiel Dörfler, Krieger, Magier oder berittene Angreifer, sammeln dafür die nötigen Ressourcen und machen uns auf den Weg über die Karte, um unsere Aufgaben zu erfüllen und andere Stämme anzugreifen. Mit zunehmender Erfahrung verfügen wir über immer stärkere Einheiten, sodass auch schwierigere Aufgaben zu meistern sind.War Party hat einen schönen Comiclook, der einfach ins Auge fällt. Die farbliche Gestaltung, das liebevolle Design der Steinzeit-Menschen, die Hütten. Alles passt zusammen und gefällt. Die einzelnen Stämme wurden unterschiedlich gestaltet – die einen tragen Felle, die anderen schmücken sich mit Knochenrüstungen. Hinzu kommt eine atmosphärische Musik, die den guten Eindruck abrundet. Natürlich kommen in War Party auch Dino-Freunde auf ihre Kosten: Die Urzeitwesen können hier zu Kriegsmaschinen herangezüchtet werden.Technisch fehlt es War Party dennoch an einigen Feinheiten beziehungsweise dem letzten Schliff. Wenn viel auf dem Bildschirm los ist, kommt es schon mal zu Framerate-Einbrüchen. Auch das Interface ist nicht optimal – eine Möglichkeit der Anpassung ist nicht vorhanden. So kommt es vor, das Textteile fehlen oder einige Anzeigen abgeschnitten sind. Das trübt etwas den Spaß, ist aber verzeihbar. Die KI ist in Ordnung, wenn es auch manchmal nervt, das teils unendlich lange Gegner spawnen, bis eine Aufgabe erledigt ist und der Nachschub stoppt.Wer ein frisches Echtzeitstrategie-Spiel auf der Xbox sucht, kann bei War Party zu einem vergleichsweise günstigen Preis bedenkenlos zugreifen – und das nicht nur, weil das Genre auf Konsolen nicht gerade mit regelmäßigen Veröffentlichungen überschwemmt wird. Der Wiederspielwert ist durch die verschiedenen Fraktionen oder auch dem Ironman-Modus gegeben, und ich werde mich wohl noch einige Zeit um meine Stämme kümmern.