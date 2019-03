Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf: Switch-Version geplant?

Switch

Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf ab 34,59 € bei Amazon.de kaufen.

Level-5 und Nintendo planen offenbar das bisher nur für Nintendo DS, Android und iOS erhältliche Detektiv-Adventure Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf in naher Zukunft auch für die Nintendo Switch umzusetzen. Darauf lässt zumindest ein Eintrag auf der Website des Lokalisierungsunternehmen G4F schließen. Wie aus der Beschreibung hervorgeht, soll G4F dafür verantwortlich sein, das Spiel in die französische Sprache zu übersetzen, während Native Prime die deutsche, italienische und spanische Lokalisierung zu der Umsetzung beisteuert. Mit 2018 wird auch ein Datum genannt, das sich vermutlich auf den Arbeitszeitraum bezieht.

G4F Localization hat in der Vergangenheit unter anderem bereits Layton’s Mystery Journey - Katrielle und die Verschwörung der Millionäre auf Nintendo 3DS, Android und iOS ins Französische übersetzt. Im August letzten Jahres wurde das Spiel auch für die Switch in Japan veröffentlicht. Dass G4F auch diesen Titel für die Switch listet, dürfte ein Hinweis darauf sein, dass die Switch-Version auch in den Westen kommt. Ein entsprechendes Gerücht gab es bereits letztes Jahr, nachdem die Deluxe Edition des Spiels in der Datenbank der USK entdeckt wurde.