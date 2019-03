Yoshi’s Crafted World: Koop-Modus im neuen Video

Switch

Wenige Tage vor der Veröffentlichung von Yoshi's Crafted World (Preview) hat Nintendo ein neues Video zu dem knuffigen Jump-and-run veröffentlicht. In der neuesten Episode von „Nintendo Minute“ lassen euch die beiden Public Relations Manager von Nintendo of America Kit Ellis und Krysta Yang nochmal einen ausführlichen Blick auf den Koop-Modus werfen.

In dem rund 13 Minuten langen Beitrag, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt, versuchen die beiden Nintendo-Mitarbeiter ein komplettes Level zu 100 Prozent abzuschließen und sowohl auf dem Hauptweg als auch auf dem verborgenen Seitenpfad alle Geheimnisse zu entdecken. Yoshi's Crafted World wird schon in der kommenden Woche, am 29. März 2019, exklusiv für Nintendos Hybridkonsole Switch digital über eShop und im Handel erhältlich sein.