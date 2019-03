Sony: Verkauf von Spiele-Downloads-Codes im Handel wird eingestellt

PS4

Sony plant offenbar, den Verkauf seiner Spiele-Download-Codes im Fachhandel einzustellen. Entsprechende Dokumente, die das Vorhaben belegen, hat der bekannte Insider Wario64 kürzlich auf Twitter veröffentlicht. In dem an die Gamestop-Filialen verschickten Memo heißt es, dass digitale Spiele ab dem 1. April 2019 nur noch via PS-Store erwerbbar sein werden.

Dinge, wie Guthaben- oder Abo-Karten sind von dieser Änderung nicht betroffen und werden nach wie vor im regulären Handel angeboten. Sony selbst hat sich dazu noch nicht geäußert.