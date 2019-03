Mortal Kombat 11: Noob Saibot vorgestellt / Shang Tsung als DLC + Making-of-Video

PC Switch XOne PS4

Mortal Kombat 11 ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Mortal Kombat 11 ab 69,98 € bei Amazon.de kaufen.

Der Entwickler NetherRealm Studios hat mit Noob Saibot einen weiteren Kämpfer offiziell vorgestellt, der dem Roster von Mortal Kombat 11 (Preview) zum Release angehören wird. Bei dem Charakter handelt es sich um Bi-Han, dem ursprünglichen Sub-Zero, der als einer der ergebensten Diener und gefährlichsten Killer der Lin Kuei galt. Er wurde während des ersten Mortal-Kombat-Turniers von seinem direkten Rivalen Scorpion getötet, später jedoch von dem mächtigen Zauberer Quan Chi wiederbelebt und mit finsteren Kräften ausgestattet.

Der Clip, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt, stammt aus dem zeitgleich veröffentlichten einstündigen Making-of-Video, in dem Serienschöpfer Ed Boon und weitere Entwickler im Rahmen der diesjährigen Comic & Entertainment Expo in Chicago über die Entstehung des Spiel sprechen. Während der Vorführung wurde auch Shang Tsung als erster DLC-Charakter enthüllt. Dieser wird wie in den Filmen vom Schauspieler Cary-Hiroyuki Tagawa dargestellt. Shang Tsung wird als einer der sechs geplanten Kämpfer im ersten Kombat Pass (Season Pass) dabei sein. Der Pass wird sowohl separat, als auch mit der Premium Edition und der „Kollector's Edition“ des Spiels angeboten. Mortal Kombat 11 wird ab dem 23. April für PC, Xbox One und die PS4, sowie ab dem 10. Mai auch für die Nintendo Switch erhältlich sein.