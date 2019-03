Epic: Exklusivitätsmodell nicht von Dauer

Das Exklusivitätsmodell des Epic Game Store wird laut Steve Allison, dem Geschäftsleiter des Unternehmens, nicht von Dauer sein. Wie er in einem Interview mit The Verge erklärte, wird Epic an einem Punkt in der Zukunft damit aufhören, Geld für exklusive Veröffentlichungen an Entwickler und Publisher zu zahlen: „Ich denke nicht, dass wir das ewig weitermachen werden. Ich gehe davon aus, dass unser Ökosystem in Hinblick auf den Vertrieb und die Nutzer bereits aufblüht. Es geht darum, das Geschäftsmodell zu forcieren und den Leuten zum Erfolg zu verhelfen.“

Laut Allison will man das Exklusivitätsmodell daher noch eine Weile betreiben und hoffe damit weitere Nutzer für die eigene Verkaufsplattform zu gewinnen. „Aber die Antwort ist ja. An einem bestimmten Punkt werden wir dazu übergehen, gar keine oder nur sehr, sehr wenige Exklusivtitel im Jahr zu haben. Wir werden das definitiv nicht mehr in dem Umfang wie jetzt tun“, so der Macher. Mit der aktuellen Strategie konnte Epic die Nutzerzahlen im eigenen Shop auf mehr als 85 Millionen steigern. Derzeit verschenkt das Unternehmen auch regelmäßig kostenlose Spiele und wird als nächstes das Puzzle-Adventure The Witness (Testnote: 7.5) gratis anbieten. Bis zum 4. April 2019 könnt ihr euch dort noch das Adventure Oxenfree (Testnote: 8.0) kostenfrei sichern.