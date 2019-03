Valve stellt neues Design von Steam vor

Valve hat während einer Keynote auf der diesjährigen Game Developers Conference ein neues Design für Steam vorgestellt. Dieses soll etwas schlanker ausfallen und vor allem die Übersicht und Auffindbarkeit von Spielen verbessern. Die größten Änderungen wurden vor allem bei der Spielebibliothek vorgenommen, die einen besseren Überblick über die Spiele bieten soll.

Während die linke Spalte unverändert bleibt, wurde die Suche um alle Filterfunktionen erweitert, die ihr bereits auf der Startseite nutzen könnt. So wird es möglich sein, auch in der Bibliothek gezielt nach verschiedenen Tags zu suchen, eigene Tags anzulegen und die Suchergebnisse auch in Gruppen mit eigenen Bezeichnungen zusammenzufassen.

Auf der rechten Seite finden sich derweil ganz oben die von euch zuletzt gespielten Titel, während gleich darunter die aktuellsten Updates angezeigt werden. Die Freundesliste wurde direkt in die Bibliothek integriert, so dass ihr gleich sehen könnt, wer von euren Freunden gerade welche Spiele spielt. Weiter unten werden im Netflix-Stil alle eure Titel aufgeführt, wobei sich die Ansicht skalieren lässt, um mehr oder weniger Spiele anzeigen zu lassen.

Klickt ihr ein Spiel in eurer Bibliothek an, bekommt ihr auf der rechten Seite ganz oben den zuletzt gespielten Titel samt der Spielzeit, dem Datum eurer letzten Spielsession und euren Achievements-Fortschritt zu sehen. Darunter finden sich die letzten Updates und Events und weiter unten die Aktivitäten eurer Freunde. Auf der rechten Seite sind neben der Freundesliste noch die DLCs, Erfolge, Sammelkarten und Screenshots zum ausgewählten Titel zu sehen.

Eine weitere Neuerung ist der Event-Tab, der eine Übersicht aller Spiele bieten wird, die kürzlich ein Update erhalten haben oder für die aktuell ein Event läuft, wie etwa Doppel-XP-Wochenende. Das Ganze ist wie ein Blog aufgebaut, über den die Entwickler die volle Kontrolle haben und wo sie zukünftig die Neuigkeiten zu ihren Spielen präsentieren sollen. Klickt ihr in der Übersicht einen der euch interessierenden Titel an, werdet ihr zu einer Überblickseite für das gewählte Spiel geleitet, wo sich weitere Infos, Screenshots und auch Streams befinden können.

Wann genau das Update verfügbar sein wird, hat Valve vorerst noch nicht verraten. Wie das Unternehmen jedoch gegenüber PC Gamer erklärte, soll die Beta noch diesen Sommer starten.