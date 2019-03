PC

Das steinzeitliche Abenteuer beginnt mit zwei Zelten und ein paar Stammesmitgliedern.

Der Urinstinkt-Modus weist euch auf Gefahren in der Spielwelt hin.

Mit der Zeit wächst eure Siedlung. Holzmauern beschützen euch vor Räuberbanden.

Der Technologiebaum und die möglichen Zeitperioden.

Survival-Aufbau-Strategiespiel

Einzelspieler

Für Einsteiger

Preis: 20,99 Euro

In einem Satz: Einsteigerfreundliches Survival-Aufbau-Strategiespiel in der Steinzeit

Das Survival-Aufbau-Echtzeitstrategiespiel Dawn of Man weist zwar Ähnlichkeiten zuauf, inhaltlich ist es dann aber doch ganz anders. Statt eisiger Temperaturen erwartet euch in dem Titel von Madruga Works die Steinzeit, in der ihr eurem Stamm das Überleben sichern müsst. Obweitere Pluspunkte über das unverbrauchte Szenario hinaus zu bieten hat, verraten wir euch im Indie-Check.In Dawn of Man beginnt ihr mit einer Handvoll Steinzeitmenschen, zwei spartanischen Zelten sowie einem Handwerksschuppen. Zunächst müsst ihr die grundlegenden Bedürfnisse eures noch kleinen Stammes erfüllen. Dazu zählen das Sammeln von Nahrung sowie die Herstellung von Kleidung und einfachen Waffen wie Holzspeeren. Ab dem zweiten Zeitalter, dem Mesolithikum, dürft ihr euch auch an Pfeil und Bogen versuchen. Eure fleißigen Stammesmitglieder verrichten ihre Arbeit, sobald ihr Rohstoffe anklickt. Diese werden dann automatisch abgebaut. Es können auch Arbeitsgebiete platziert und mehrere Siedler zum Arbeiten dort hingeschickt werden.Erste Feuersteine und Stöcke sind schnell gesammelt, erste Fische bald gefangen. Tiere wie Bären und Mammuts können ebenfalls gejagt werden. Jedoch könnte dies am Anfang noch etwas schwierig werden, da ihr für diese Tiere noch nicht stark genug seid. Die Stärke und Robustheit erlangt ihr erst durch das Erspielen von Wissenspunkten, die weitere Technologien freischalten. Die Wissenspunkte wiederum gibt es, sobald ihr vorgegebene Ziele erreicht, etwa verschiedene Tierarten jagt, die Bevölkerung vergrößert oder bestimmte Ressourcen sammelt. Ihr müsst nicht gegen andere Stämme kämpfen, gegen vereinzelte Grüppchen von Räubern jedoch schon. Doch auch hier lässt sich ab dem Neolithikum-Zeitalter Abhilfe schaffen, indem ihr Holzpalisaden um euer Dorf errichtet, die sich in der Bronzezeit zu Steinwänden verbessern lassen.Eine wichtige Rolle spielt der Urinstinkt. Diese Funktion bietet dem Spieler unter anderem einen farblich hervorgehobenen Überblick über die Tierarten und ihre Gefahrenstufe an. Ein harmloser Esel wird in grüner, ein Bär hingegen in roter Farbe angezeigt. So braucht ihr keine Steinzeitmenschen opfern, die zu Beginn noch recht schwach sind und mit ihren Jagdwerkzeugen kaum Schaden gegen gefährliche Tiere ausrichten.Es gibt auch einen Technologiebaum. Der gliedert sich in sechs Zeitalter. Euer Stamm beginnt im paläolithischen Zeitalter, in dem ihr zuerst die Technologie der Knochenwerkzeuge weiterentwickelt. Mit den vorhandenen Wissenspunkten, mit denen ihr weitere Technologien freischaltet, könnt ihr eure Steinzeitmenschen Schritt für Schritt bis in die Eisenzeit führen. Natürlich ändert sich somit auch das Aussehen eurer Behausung.In Dawn of Man könnt ihr verschiedene Szenarien angehen, die entweder im Freien Spiel oder als Herausforderungen bereitstehen. Zuerst ist allerdings nur jeweils ein Szenario freigeschaltet. Weitere müsst ihr über Meilensteine erspielen, wie beispielsweise Jagen und Sammeln, das Überleben des Stammes oder die Erweiterung der Siedlung.Über den Steam Workshop könnt ihr euch zudem weitere, von der Community selbsterstellte Szenarien herunterladen. Auf einen Multiplayermodus müsst ihr jedoch verzichten.Dawn of Man lässt mich das Überleben meines Stammes völlig ohne Stress sichern – in aller Ruhe führe ich meine Steinzeitmenschen von der Paläolithischen Zeit in die Eisenzeit. Unterbrochen wird das Geschehen lediglich von seltenen Tier- oder Räuberangriffen. Mir gefallen vor allem das Steinzeitszenario sowie die Weiterentwicklung meines Dorfes sehr gut. Der Grafikstil erfüllt zudem seinen Zweck, und der Urinstinkt erleichtert das mühsame Absuchen der sehr großen Karte.