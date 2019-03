Es begann mit Demon's Souls, doch erst mit Dark Souls war die Souls-Reihe in aller Munde. Die knüppelharte RPG-Reihe begeisterte viele, doch welcher Serienteil steht bei euch am höchsten im Kurs?

Mag die Spiele alle nicht/ habe sie (noch) nicht gespielt. 42% Dark Souls 20% Bloodborne 19% Dark Souls 3 10% Dark Souls 2 5% Demon's Souls 4%

News-Update (Ergebnis):Nur zehn Stimmen trennen die zur Abstimmung gestellten Titel von From Software die ersten beiden Plätze. Dark Souls kann sich also nur knapp vor dem PS4-Exklusivtitel Bloodborne setzen. Bereits deutlichlicher abgeschlagen liegt Dark Souls 3 auf Platz, gefolgt von Dark Souls 2 und dem (wohl auch von deutlich weniger Spielern gespielten) Demon's Souls.Ursprüngliche News:Gerade erst hat From Software sein neues Spiel Sekiro - Shadows Die Twice (im Test ) veröffentlicht. Direkt hat das Spiel im Japan der Sengoku-Zeit mit der Souls-Reihe rein gar nichts zu tun, obgleich es dennoch so einige Parallelen in der Spielmechanik gibt. In unserer heutigen Sonntagsfrage wollen wir von euch aber auch gar nicht wissen, wie ihr zu Sekiro - Shadows Die Twice steht, sondern von euch erfahren, welcher Teil der Souls-Reihe (in diesem Fall zählen wir den PS4-Exklusivtiteleinfach mit dazu) euch bislang am besten gefallen hat. Hat euch das Debüt Demon's Souls (Let's Play ) am meisten gefesselt, war esoder eventuell sogar Dark Souls 2 (im Test: Note 8.5 ), bei dem erstmalig in der Reihe nichtals Game Director involviert war.Vielleicht geht es euch allerdings auch wie dem Autor dieser Zeilen, der dem erheblich schnelleren Kampfsystem, aber auch dem Setting in Bloodborne (im Test: Note 9.0 ) bislang am meisten abgewinnen konnte. Lasst uns eure Antwort in der unten eingebetteten Umfrage wissen und lasst uns sehr gerne in einem Kommentar unter dieser News wissen, weshalb ihr euch gerade für dieses oder jenes Spiel entschieden habt. Fühlt euch ferner herzlich dazu eingeladen, eure Meinung in der Kommentarsektion mit den anderen Usern oder den Redaktionsmitgliedern zu diskutieren, um das Meinungsbild der Umfrage zu mehren.Bei unserer Sonntagsfrage habt ihr wie immer bis Montag Morgen um 10:00 Uhr Zeit, eure Stimme abzugeben. Nach 10:00 Uhr schließen wir die Umfrage, werten das Ergebnis aus und präsentieren es euch in Form eines News-Updates. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen.