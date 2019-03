Rage 2 erscheint in Deutschland ungeschnitten ab 18

PC XOne PS4

Wenn ein Mortal Kombat 11 (Videopreview) in Deutschland unzensiert erscheinen kann, dann kommt die heute Nachricht von Bethesda womöglich nicht allzu überraschend. Wie der Publisher heute bekannt gab, hat das Open-World-Actionspiel Rage 2 (Preview) von der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) ohne irgendwelche Kürzungen eine Freigabe ab 18 Jahren erhalten. Interessierte können folglich auch die deutsche Fassung ruhigen Gewissens vorbestellen, ohne irgendwelche Abstriche im Vergleich zur internationalen Version machen zu müssen.

Rage 2 wird, anders als der Vorgänger, nicht mehr primär von id Software entwickelt, sondern entsteht vornehmlich beim schwedischen Entwickler Avalanche Studios, die in der jüngeren Vergangenheit auch für den Warner-Titel Mad Max (im Test: Note 7.5) oder für Square Enix' Just Cause 4 (im Test: Note 8.0) verantwortlich zeichneten. Rage 2 erscheint nach aktuellem Stand am 14. Mai 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Das Spiel setzt die Handlung des Vorgängers mit einigen Jahren Abstand fort und betont neben schnellen und brachialen, eher linear angelegten Shootouts auch die offene Spielwelt deutlich stärker.