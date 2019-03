Humble Store: Tacoma für kurze Zeit gratis + Bandai-Namco-Sale

PC XOne PS4 Linux MacOS

Im Humble Store wird aktuell und für kurze Zeit das Ego-Adventure Tacoma von dem Entwickler The Fullbright Company verschenkt. Das Angebot gilt bis zum kommenden Sonntag, den 24. März 2019, um 18:00 Uhr (deutscher Zeit), oder so lange der Vorrat reicht. Wenn ihr den Titel also haben wollt, solltet ihr nicht allzu lange damit warten. Bei der angebotenen Fassung handelt es sich nicht um eine Steam-Version, sondern um einen DRM-freien, rund 2.6 GB großen Download, den ihr nach dem „Kauf“ in eurem Humble-Account entweder über einen direkten Link oder über BitTorrent starten könnt. Geboten wird der Titel für Windows, Mac und Linux.

Die Geschichte von Tacoma ist im Jahre 2088 an Bord der namensgebenden Hightech-Raumstation angesiedelt, deren sechsköpfige Crew vermisst wird. Ihr übernehmt die Rolle der Bergungsspezialistin Amy Ferrier, die sich auf die Tacoma begibt, um in den leeren Räumen mehr über den Verbleib der verschwundenen Besatzung zu erfahren. Dabei nutzt sie das digitale Überwachungssystem der Station, in der die 3D-Aufzeichnungen von Schlüsselmomenten im Leben der Crew festgehalten werden. Nach und nach erfahrt ihr mehr darüber, was auf Tacoma vorgefallen ist. Dabei wird euch eine packende Geschichte über Vertrauen, Angst und Entschlossenheit im Angesicht einer nahenden Katastrophe präsentiert.

Neben dem Gratisspiel wurde im Humble Store zudem ein Publisher-Sale von Bandai Namco Entertainment gestartet, bei dem ihr unter anderem Tekken 7 (Testnote: 8.0), Dark Souls 3 (Testnote: 8.5), Ni No Kuni 2 - Revenant Kingdom (Testnote: 8.5), Project Cars 2 (Testnote: 9.0), Little Nightmares (Testnote: 8.0) und diverse weitere Titel günstiger erwerben könnt.

Nachfolgend nur eine kleine Auswahl an Beispielangeboten aus dem Store (die komplette Liste reduzierter Spiele und Zusatzinhalte findet ihr wie gewohnt unter dem Quellenlink):