Bedeutet Googles Streaming-Plattform Stadia das Ende der Spielekonsolen? Warum sind alle verrückt nach Loot-Shootern? Warum spielen neuerdings so viele Rentner, und warum meditiert Mick Schnelle beim Anschauen des Landwirtschafts-Simulators? Welche Spiele-Marken bräuchten dringend eine Fortsetzung? Und wie entledigt man sich eines Pac-Mans, der schon wieder den Pong-Ball auffressen will?? Sechs ungewöhnliche Fragen, sechs ungewöhnliche Antworten.

Googles Streaming-Dienst Stadia: Der Krieg der Portale beginnt

süddeutsche.de am 20.3.2019, von Jürgen Schmieder

„Die brandneue Technologie bedeutet den Anfang vom Ende für Spielkonsolen“, behauptet die Süddeutsche Zeitung. Stadia dürfte die Art zu spielen weltweit revolutionieren, wenn es denn „alles wirklich so reibungslos funktionieren wird wie bei den Präsentationen von Microsoft in Seattle und von Google in San Francisco mit Daten-Knotenpunkten gleich um die Ecke.“ Über vier Milliarden Menschen auf der Welt haben zwar Anschluss an das Internet, bis Qualität ohne Störungen gewährleistet ist, wird aber noch einige Zeit vergehen, heißt es es in dem Text weiter. Und das gibt Anlass zu mehreren Gedankenspielereien.

Reiz von Loot-Shootern: Und noch mal. Und noch mal. Und noch mal.

spiegel.de am 20.3.2019, von Matthias Kreienbrink

„The Division 2 besitzt schon jetzt zum Start eine schier unerschöpfliche Fülle an Inhalten. Die Welt ist gigantisch, die Aufgaben sind beinahe überwältigend. Dem Spieler wird ein gewalttätiger Spielplatz geboten, der ihn lange bei der Stange halten kann. Allerdings nur, wenn ihn diese Spirale nicht stört, die ständige Wiederholung. Denn die Freude am Loot ist hier der Anfang und das Ende.“ Der Spiegel spricht von der Jagd nach Trophäen, während die Süddeutsche von der Jagd nach dem Pixelmüll schreibt. Ansichten über ein neues Untergenre.

Spielen im Pflegeheim: Haben Videospiele einen therapeutischen Effekt?

heise.de am 7.3.2019, von Christina Sticht

Für einige GamersGlobal-User eventuell ganz interessant: Ein Hamburger Start-up hat die Spielekonsole MemoreBox erfunden, mit der bei älteren Menschen Gedächtnis, Lebensfreude und Beweglichkeit gefördert werden sollen. Finanziert wird das Ganze von der Barmer Krankenkasse. Neben einem therapeutischen sehen andere auch einen wirtschaftlichen Effekt: „Für die gesamte Games-Branche sind Senioren eine wachsende Zielgruppe. 9,5 Millionen über 50-Jährige zocken inzwischen nach Angaben des Verbandes Game.“

Aus dem GamersGlobal-Archiv: „Mick Schnelle: Spiele für Senioren“

gamersglobal.de am 14.5.2009, von Mick Schnelle

Bereits in der Gründerzeit von GamersGlobal wunderte sich Mick Schnelle über den Erfolg von Titeln wie Sprengmeister Simulator und Landwirtschafts-Simulator. Letzteren testete der Experte von Simulationen ihres ursprünglichen Sinnes und stellte fest, dass von dem Spiel ein „meditativer Charme ausgeht, der sich am besten mit dem Betrachten eines Aquariums vergleichen lässt.“ Zum Schluss hatte Mick noch einen Tipp für die Hersteller solcher Spiele parat, die sie zehn Jahre später teilweise befolgt zu haben scheinen...

Fundstück der Woche: „Spiele-Marken, die unbedingt wiederbelebt gehören“

dailygame.at am 3.12.2018, von Adnan

Es gibt bereits Fake-Trailer und -Screenshots zu Half-Life 3, am vergangenen Wochenende sorgte eine angebliche Mail von Gabe Newell für Aufregung, in der ein neues Half-Life in den nächsten fünf Jahren angekündigt wurde. „Nachdem Valve die meiste Zeit die letzten Jahre damit verbracht hat im Pool voller Geld zu schwimmen“, sieht die (subjektive) Auflistung von sieben Spielemarken des österreichischen Online-Magazins DailyGame einer Reanimierung des Titels ungeduldig entgegen. Oder doch lieber ein neues Earthworm Jim? Oder die Verfilmung von Double Dragon aus dem Gedächtnis streichen und einem neuen Spiel der Reihe frönen?

Im Video: Ralph Ruthes Pong vs. Pac-Man

Der großartige Cartoonist Ralph Ruthe veröffentlicht seine Sketche seit einiger Zeit auch als Videoclips. Der vielleicht beste ist der Kampf der beiden Pong-Pads gegen den hungrigen Pac-Man. Ein 30-minütiges Best of seiner Clips findet ihr auf YouTube.

