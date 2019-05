Port Royale 4 bei Gaming Minds in Entwicklung

PC XOne PS4

Bild stammt aus Port Royale 3 (Testnote: 6.5)

Der deutsche Publisher Kalypso Media lässt offenbar aktuell hinter verschlossenen Türen Port Royale 4 entwickeln. Der neue Teil der karibischen Piraten-Wirtschaftssimulationsreihe entsteht beim in Gütersloh ansässigen Team von Gaming Minds, das bereits den Vorgänger und Spiele, wie Patrizier 4 (Testnote: 6.5), Grand Ages - Medieval und Railway Empire (Testnote: 8.0) entwickelte. Offiziell angekündigt wurde Port Royale 4 zwar bisher noch nicht, allerdings hat das Studio eine Prototypenförderung von der Film- und Medienstiftung NRW in Höhe von 80.000 Euro für die Entwicklung des Spiels erhalten. In der veröffentlichten Beschreibung heißt es:

Port Royale 4 ist die Fortsetzung der erfolgreichen Wirtschaftssimulation zur Kolonialzeit in der Karibik um 1600 für PC und Konsolen. Die Kolonialmächte Spanien, England, Frankreich und die Niederlande streiten um die Vorherrschaft in den Kolonien. Die geschlossene, riesige 3D-Spielwelt simuliert Produktion, Handel, Städteaufbau und ein reges Treiben von Händlern, Piraten, Freibeutern, Kopfgeldjägern und Militärkonvois in der Karibik.

Wann Kalypso das Spiel offiziell vorstellen wird, ist noch nicht bekannt. Möglicherweise wird die Ankündigung im Rahmen der anstehenden E3 in Los Angeles im kommenden Monat erfolgen.