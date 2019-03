Assassin's Creed 3 Remastered: Ubisoft nennt die Systemvoraussetzungen

PC

In der kommenden Woche wird Ubisoft die Remastered-Version von Assassin’s Creed 3 (Testnote: 9.0) in den Handel bringen. Für die PC-Version des Spiels hat der französische Publisher nun auch die Systemanforderungen bekannt gegeben. Diese sehen wie folgt aus:

1080p | 30 FPS

Minimum 1080p | 30 FPS

Empfohlen 1080p | 60 FPS

Empfohlen 2160p | 30 FPS

Empfohlen Betriebssystem Windows

7 | 8 |10 Windows

7 | 8 |10 Windows

7 | 8 |10 Windows

10 Prozessor AMD FX-6350

Intel Core i5-2400 AMD FX-8350

Intel Core i5-3470 AMD FX-8350

Intel Core i7-3770 AMD Ryzen 5 1500X

Intel Core i7-4790 Grafikkarte AMD Radeon R9 270X

Nvidia Geforce GTX 660 AMD Radeon R9 280X

Nvidia Geforce GTX 770 AMD Radeon R9 290X

Nvidia Geforce GTX 970 Radeon RX Vega 56

Nvidia Geforce GTX 1070 Arbeitsspeicher 8 GB 8 GB 8 GB 8 GB

Assassin’s Creed 3 Remastered umfasst sämtliche DLCs, sowie eine Remastered-Version von Assassin's Creed Liberation (Testnote: 7.0) und wird diverse grafische Verbesserungen bieten. So basiert das Spiel auf einer neuen Engine, die auch HDR und Auflösungen bis zu 4K unterstützt. Für PC, Xbox One und die PS4 wird der Titel ab dem 29. März erhältlich sein. Eine Umsetzung für Nintendos Hybridkonsole Switch wird einige Wochen später, am 21. Mai, folgen.