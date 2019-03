GDC 2019: Vampire the Masquerade - Bloodlines 2 – Infos, Preorder & Trailer

PC XOne PS4

Wie in den vergangenen Wochen bereits mehrfach angedeutet, hat Paradox Interactive auf der Game Developers Conference den von nicht wenigen Spieler sehnlichst erwarteten Nachfolger des im Jahr 2004 erschienenen Vampire the Masquerade - Bloodlines angekündigt. In unserer Preview zu Vampire the Masquerade - Bloodlines 2, das uns von Producer Christian Schlütter vorgestellt wurde, informieren wir euch ausführlich über den kommenden Titel.

Erhältlich sein wird Bloodlines 2 – das sich seit mehreren Jahren in der Entwicklung befindet – derzeitigen Angaben zufolge im ersten Quartal 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Unter diesen Zeilen könnt ihr euch den Ankündigungstrailer anschauen, der euch im Verlauf von knapp zwei Minuten auch kurze Gameplay-Impressionen bietet, durch die auch deutlich wird, dass ihr in der Egoperspektive spielen werdet.

Lead Writer des Originals ist involviert

Realisiert wird das Action-Rollenspiel vom Entwicklerstudio Hardsuit Labs. Paradox Interactive weist darauf hin, dass „ein wahrer Nachfolger des Originals vom kreativen Kopf hinter den unvergesslichen, unsterblichen Charakteren dieses Kultklassikers geschrieben werden [muss].“ Die Folge ist, dass Brian Mitsoda, der bereits am ersten Teil als Lead Writer mitgewirkt hatte, abermals involviert ist, sodass „Fans sicher sein können, dass die tiefen, charaktergetriebenen Geschichten des Originalspiels zurückkehren werden“. Auch die Rückkehr von Fan-favorisierten Protagonisten wird vor diesem Hintergrund angekündigt.

Bislang wurden noch nicht allzu viele Details zu Vampire the Masquerade - Bloodlines 2 preisgegeben. Bekannt ist derzeit zum Beispiel, dass ihr die Wahl zwischen mehreren Clans haben werdet und dass weitere kostenfrei nach dem Release hinzugefügt werden. Die rivalisierenden Fraktionen, auf die ihr im Spielverlauf trefft, sollen jeweils über eigene Eigenschaften und Geschichten verfügen. In diesem Zusammenhang heißt es weiter:

Taucht ein in die Welt der Dunkelheit und lebt eure Vampirfantasie in einer Stadt voller faszinierender Charaktere, die auf eure Entscheidungen reagieren. Eure einzigartigen Disziplinen sind eine Waffe in einem fortschrittlichen, rasanten und auf Nahkampf ausgerichteten Kampfsystem. Eure Macht wird wachsen, wenn ihr vorankommt, aber denkt daran, die Maskerade aufrechtzuerhalten und eure Menschlichkeit zu beschützen ... oder die Konsequenzen zu tragen.

Vorbestellungen samt Season-Pass

Zum aktuellen Zeitpunkt kann Vampire the Masquerade - Bloodlines 2 nur für PC via Steam, dem Epic Games Store, GOG.com (GG-Partnerlink) und dem hauseigenen Paradox Store vorbestellt werden. Angeboten werden drei Ausgaben des Action-RPGs, die sich – je nach Preis – wie üblich voneinander unterscheiden. Alle Unterschiede im Detail könnt ihr dieser offiziellen Übersicht entnehmen.

Während die Standard-Edition 59,99 Euro kostet und euch neben dem Hauptspiel unter anderem ein Retro-Hunter-Outfit bietet, umfasst die Deluxe-Ausgabe zum Preis von 69,99 Euro zusätzlich das sogenannte „Unsanctioned Blood Pack“. Dieses enthält zum Beispiel ein Artbook, einen Ingame-Entwicklerkommentar oder auch verschiedene Outfits und Skins.

Die Premium-Edition von Bloodlines 2 wird schließlich für 89,99 Euro angeboten und bietet euch den Season-Pass „Season of the Wolf“, der zwei Story-Packs sowie eine Erweiterung mit sich bringt. Die zwei Story-Pakete sollen euch unter anderem „einige der fantastischeren Bewohner aus der Welt der Dunkelheit vorstellen“, während in der „großen Erweiterung der größte Feind der Vampire in Seattle eindringt“.