My Friend Pedro: Neuer Trailer verrät Release im Juni

PC Switch

Der abgefahrene Sidescrolling-Shooter My Friend Pedro (im GamesCom-Bericht) hat nun zumindest einen etwas enger gesteckten Release-Zeitraum: Er wird im Juni 2019 für PC und Switch erscheinen. Das verkündete der schwedische Entwickler DeadToast Entertainment auf seinem Twitter-Account und veröffentlichte auch gleich noch einen Trailer, der die Angabe bestätigt. Das Video könnt ihr hier direkt ansehen, es bietet knapp zwei Minuten Gameplay mit akrobatischen Moves und blutigen Ballereien in Zeitlupe.

In My Friend Pedro tritt der maskierte Protagonist an, um auf Befehl einer sprechenden Banane namens Pedro jede Menge Bösewichte auszuschalten. Dabei beherrscht er Manöver, die selbst Max Payne alt aussehen lassen, lässt Schüsse von Metalloberflächen abprallen oder fährt Skateboard. Der auf einem kostenlosen Flash-Spiel basierende Shooter wird von dem auf schräge Ideen spezialisierten Publisher Devolver Digital vertrieben. Noch keine Informationen gibt es über den Preis oder darüber, ob die PC-Version auf Steam, dem Epic Launcher oder anderen Plattformen veröffentlicht wird.