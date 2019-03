The Witness: Rätselspiel vom 4. bis 18. April gratis im Epic Games Store

PC MacOS

The Witness ab 39,99 € bei Amazon.de kaufen.

Wie bereits bekannt ist, könnt ihr das Adventure Oxenfree (im Test mit Wertung 8.0) vom 21. März bis zum 4. April kostenfrei über den Epic Games Store beziehen. In diesem Zusammenhang hat das Unternehmen mit The Witness den darauffolgenden Titel bekanntgegeben, den ihr folglich vom 4. bis 18. April gratis herunterladen könnt.

Bei The Witness handelt es sich um ein Rätsel-/Puzzlespiel, das von Jonathan Blow stammt, der zuvor für die Entwicklung von Braid (im User-Artikel) verantwortlich war. In unserem Test (mit Wertung 7.5) zu dem im Jahr 2016 erschienenen Titel heben wir unter anderem den motivierenden Rätselfluss, die vielen hundert Rätsel oder auch die hohe Spielzeit positiv hervor. Ebenso haben uns der sehr gelungene Insel-Schauplatz oder auch die Soundeffekte gefallen. Weniger zugesagt haben uns hingegen beispielsweise, dass The Witness über keine richtige Handlung verfügt, die Rätsel gegen Ende sehr schwierig sind und es kaum entsprechende Hilfen gibt.