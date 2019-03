PC XOne PS4

In unserem Noten-Vergleich zu Sekiro - Shadows Die Twice führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: 4Players, CBS (Computer Bild Spiele), Gamona.de, GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Sekiro - Shadows Die Twice

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht 4Players - Nicht getestet* Computer Bild Spiele - Nicht getestet* Gamona - Nicht getestet* GameStar /

GamePro 88

v. 100 Die Kämpfe bescheren mir absolute Hochgefühle, selbst wenn ich gerade seit fünf Stunden von einem Riesengorilla aufs Maul bekomme. Ich studiere Versuch um Versuch jeden Angriff eines feindlichen Samurai, jede Finte, jeden Trick - bis er mich nicht mehr überraschen kann. GIGA - Nicht getestet* PC Games /

Videogameszone.de

- Nicht getestet* Spieletipps 90

v. 100 Sekiro - Shadows Die Twice ist gnadenlos und verlangt von mir absolute Perfektion. Kämpfe gegen Bossgegner sind spannender und fordern mehr Konzentration als je zuvor. Das sorgt in vielen Momenten für Frust, die Befriedigung nach einem gewonnen Kampf, ist aber umso größer. GamersGlobal 8.5

v. 10 Ein bisschen fehlt mir dennoch der Mut, mal etwas ganz anderes zu machen, das nicht so sehr darauf abzielt, gewisse Erwartungen zu erfüllen. Aber es ist letztlich Meckern auf höchstem Niveau, denn das Kampfsystem macht Laune, die Gegner sind vielfältig und gewohnt knüppelhart.

Durchschnittswertung 8.8 *Zuletzt überprüft: 21.3.2019, 18:00 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.