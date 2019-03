In unserem Noten-Vergleich zu The Division 2 führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: 4Players, CBS (Computer Bild Spiele), Gamona.de, GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Gamona 9.0

v. 10 The Division 2 ist von Anfang an ein gutes Spiel und muss nicht erst mit vielen Updates auf den richtigen Weg gebracht werden. Ich freue mich, immer wieder nach Washington D.C. zurückzukehren, wenn es mich in den Fingern juckt oder neue Inhalte auf den Tisch gepackt werden.

GamePro 88

v. 100 The Division 2 fühlt sich einfach gut an, strotzt vor Umfang und macht mir sowohl allein als auch mit Freunden schon zum Release sehr viel Spaß. In Zeiten von Service-Games, die erst Monate nach Release fertiggepatcht werden, ist das eine schöne Überraschung.

Spieletipps 85

v. 100 The Division 2 ist eine gelungene Weiterentwicklung des ersten Teils. Alles, was cool war, ist geblieben. Alles, was noch nicht so gut funktionierte oder nervte, wurde entfernt. Massive Entertainment kann tote Geschichten immer noch besser erzählen als lebende.