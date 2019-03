Spieler meistert alle fünf „SoulsBorne“-Titel ohne einen einzigen Treffer

PC XOne PS4

Dark Souls 3 ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Dark Souls 3 ab 22,00 € bei Amazon.de kaufen.

Dass sowohl Dark Souls als auch der zweite Teil der Reihe sowie Dark Souls 3 alles andere als einfach zu bewältigen sind, ist bekannt. Sei es durch eigene (leidensvolle) Erfahrungen oder zum Beispiel durch die Let's-Plays von Jörg Langer.

Jene Spieler unter euch, die die Titel von From Software gespielt haben, dürften den Moment kennen, wenn ein Treffer in einer schwierig zu meisternden Situation wie einem Bosskampf zum wiederholten Mal zum Tod geführt hat: Irgendwann lässt die Motivation nach und man legt eventuell ein paar Stunden oder Tage eine Pause ein – schließlich gibt es ja Checkpoints, an denen wieder eingestiegen werden kann.

Der Streamer The Happy Hob hat sich in diesem Zusammenhang einer ganz besonderen Herausforderung gestellt: Das Ziel seines sogenannten God's Run war es, nicht nur die drei eingangs genannten Dark-Souls-Spiele, sondern auch Demon's Souls und Bloodborne durchzuspielen – und zwar ohne auch nur einen einzigen Treffer zu erleiden (absolviert wurden die Spiele in dieser Reihenfolge: Bloodborne, Dark Souls 2, Dark Souls, Demon's Souls und Dark Souls 3).

Konnte genau das jedoch nicht verhindert werden, musste – so die selbst auferlegte Regel – das komplette Vorhaben von vorn begonnen werden, wodurch das normale Weiterspielen keine Option mehr darstellte. Was sich bereits in der Theorie masochistisch liest ... war es auch in der Praxis: Im Februar hatte der Streamer bereits drei Spiele hinter sich gebracht, als ihm ausgerechnet der Tutorialboss in Demon's Souls einen Strich durch die Rechnung machte.

Am 21. März war schließlich das geschafft, an das „normal begabte“ Spieler sehr wahrscheinlich nicht im Traum denken: Nach einem mehr als 16 Stunden andauernden Run war The Happy Hob auch gegen den letzten Boss in Dark Souls 3 siegreich, ohne selbst getroffen worden zu sein.

In der Sekunde, als der hochkonzentrierte Gamer sicher war, dass er sein äußerst anspruchsvolles Ziel erreicht hatte, bahnten sich große Erleichterung und Freudentränen ihren Weg. Just diesen Moment könnt ihr euch im unter diesen Zeilen eingebetteten Video anschauen. Die vollständige Aufzeichnung steht derzeit in diesem Twitch-Kanal zur Verfügung, der YouTube-Upload soll in Kürze folgen. Inzwischen hat auch der offizielle Twitter-Account zu den Dark-Souls-Spielen mit einem kurzem Posting reagiert, in dem es heißt: „Bitte akzeptiere unsere aufrichtige Anerkennung.“

Mit dem Abschluss des Projektes konnte The Happy Hob zudem denkbar knapp seinen Plan einhalten, das kürzlich veröffentlichte Sekiro - Shadows Die Twice (im Test+) am Tag der Veröffentlichung zu streamen.