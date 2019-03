Cuphead: Switch-Version mit Xbox-Live-Support + Gratis-Update

PC Switch XOne MacOS

Bisher wurde der knackige Platformer Cuphead ausschließlich für den PC, Mac und die Xbox One veröffentlicht. Dies wird sich allerdings schon bald ändern, denn wie der verantwortliche Entwickler „Studio MDHR“ jüngst mitteilte, wird der Titel schon ab dem 18. April zum Preis von 19,99 Euro auch für Nintendos Hybridkonsole Switch erhältlich sein. Wie Microsoft über Xbox Wire verkündete, wird diese durch die Zusammenarbeit zwischen dem Redmonder Publisher, dem Entwicklerstudio und Nintendo auch auf der Switch den Xbox-Live-Support bieten. Dieser soll allerdings nicht direkt zum Release, sondern später via Update hinzugefügt werden. Welche Xbox-Live-Features genau geboten werden, soll zu einem späteren Zeitpunkt verraten werden.

Darüber hinaus wird zeitgleich mit der Veröffentlichung ein kostenloses Inhaltsupdate auf den Weg gebracht. Dieser soll den Titel in zehn weiteren Sprachen (Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Brasilianisch, Portugiesisch, Polnisch, Japanisch, Chinesisch und Koreanisch) lokalisieren. Zudem kommen vollständig animierte Cutscenes und mehrere Kampf-Intros für Cuphead und Mugman ins Spiel. Mugman wird überdies im Singleplayer-Modus spielbar sein. Auf der technischen Seite soll das Update außerdem diverse Fehler beseitigen und einige zusätzliche Engine-Optimierungen mitbringen. Letztere sollen für kürzere Ladezeiten, weniger Installationsplatz auf der Xbox One und zukünftig kleineren Patches sorgen.

Des Weiteren kündigte das Entwicklerstudio eine physische Version des Spiels für die Xbox One und die Nintendo Switch an. Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es für diese allerdings noch nicht. Einen ersten Blick auf die Switch-Version könnt ihr in dem Video unterhalb dieser Zeilen werfen. Der Clip stammt von IGN.com und zeigt etwa fünf Minuten Gameplay aus dem Spiel. Auf dem YouTube-Kanal von GameXplain wurde außerdem ein weiteres Video veröffentlicht, das den direkten Grafikvergleich zwischen der Xbox-One- und der Nintendo-Switch-Version zeigt. Dieses Video findet ihr in den Quellenangaben verlinkt.