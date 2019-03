GDC 2019: Mutant Year Zero – Ab Juni auch für Nintendo Switch // DLC angekündigt

PC Switch XOne PS4

Bislang ist Mutant Year Zero - Road to Eden (im Test+ mit Wertung 8.5) für PC, Xbox One und PlayStation 4 erhältlich. Auf der Game Developers Conference wurde nun bekanntgegeben, dass Besitzer einer Nintendo Switch ab dem 25. Juni ebenfalls in das Rundentaktikspiel eintauchen können.

Die Switch-Version umfasst neben dem Hauptspiel die ebenfalls angekündigte erste Download-Erweiterung, die natürlich auch für die anderen Plattformen verfügbar sein wird. Bislang wurden keine weiteren Angaben zum kommenden DLC gemacht, Details wie zu dessen Inhalt oder dem Preis werden folglich zu einem späteren Zeitpunkt offenbart.

Die dritte Neuigkeit betrifft Retail-Fassungen von Mutant Year Zero - Road to Eden: Die sogenannte Deluxe Edition wird für die Xbox One, PS4 und Nintendo Switch erhältlich sein und zusätzlich die aktuell noch namenlose Erweiterung enthalten. Erwerben könnt ihr diese Ausgabe des Spiels ab dem 25. Juni zum Preis von 39,99 US-Dollar beziehungsweise einem voraussichtlich ähnlichen Euro-Betrag.