Rad: Double Fine kündigt 3D-Action-Roguelike an // Gameplay-Trailer

Das Studio Double Fine Productions (unter anderem Broken Age und Massive Chalice) hat gemeinsam mit dem Publisher Bandai Namco Entertainment ein neues Spiel angekündigt. Dieses trägt den Titel Rad und stellt eigenen Angaben zufolge ein 3D-Action-Roguelike dar. Nach der geschlossenen Betaphase, die am 8. April startet, ist der Release für diesen Sommer vorgesehen. Erhältlich sein wird Rad sowohl für PC via Steam als auch für Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4.

Angesiedelt ist der kommende Titel in einer post-post-apokalyptischen Welt, in der „die Menschheit nicht nur einmal, sondern zweimal von der absoluten Vernichtung heimgesucht wurde.“ Ihr spielt einen Teenager, der im prozedural generierten Ödland nach nicht weniger als einer Lösung sucht, um „die Welt zu retten“. Wie üblich, stellen sich euch unterschiedliche Gegnerarten in den Weg.

Neben einer Keule als Waffe werdet ihr auf verschiedene Fähigkeiten zugreifen können, die sich als Mutationen zeigen. Denn je weiter ihr im Brachland vorankommt, umso stärker sollt ihr euch verändern. Pro Spieldurchlauf könnt ihr bis zu drei dieser Mutationsfähigkeiten erwerben. Darüber hinaus könnt ihr neue Keulen und Charaktere freischalten und an täglichen Herausforderungen samt Bestenlisten teilnehmen.

Durch den abschließenden Ankündigungstrailer erhaltet ihr unter anderem Eindrücke vom grafischen Stil und dem Gameplay.