Dungeon Defenders - Awakened: Koop-Action-RPG mit Kickstarter-Erfolg

PC Switch XOne PS4

Mit mehr als den angestrebten 250.000 Dollar war die Kickstarter-Kampagne zum Tower-Defense-Koop-Action-Rollenspiel Dungeon Defenders - Awakened nach 16 Tagen bereits erfolgreich. Hinter dem Projekt steht das umbesetzte Studio Chromatic Games, das bis vor kurzem noch Trendy Entertainment hieß und für die ersten beiden Teile Dungeon Defenders (2011) und Dungeon Defenders 2 (2017) verantwortlich zeichnet.

Während die grobe Hintergrundstory in der Welt namens Etheria nahtlos an den zweiten Teil anknüpft, dient als Gameplay-Orientierung der erfolgreiche Erstling der Reihe mit seiner comicartigen Grafik und den humorvollen Scharmützeln in dunklen Dungeons. Den bunten Grafikstil haben die US-Entwickler beibehalten, für Dungeon Defenders - Awakened kommt jedoch die Unreal Engine 4 zum Einsatz. Bis zu vier Spieler können in einem Koop-Modus online gegeneinander antreten, für Offline-Partien soll ein Splitscreen-Modus für den Release auf PC, Xbox One, PS4 und Switch eingebaut werden.

Wird das Zusatzziel von 275.000 Dollar in den verbleibenden 14 Tagen bis 3. April 2019 erreicht, wird es Dungeon Defenders - Awakened auch in deutscher Sprache geben. Kommt noch mehr Geld zusammen, werden weitere Karten, Bossgegner und Schwierigkeitsstufen versprochen. Auch die Charakterentwicklung, Controller-Steuerung und Inventarverwaltung soll an die modernen Genre-Standards angepasst werden. Einen ungefähren Termin können die Entwickler noch nicht angeben, fest steht jedoch, dass das fertige Spiel nicht als Free-to-play erscheinen wird.