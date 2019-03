Dune-Neuverfilmung: Oscar-Nominierte & -Gewinner vor und hinter der Kamera

Dune ab 6,70 € bei Amazon.de kaufen.

Bild: Greig Fraser via Instagram.

Vor etwa drei Wochen berichteten wir darüber, dass Funcom die Rechte für neue Titel innerhalb des Dune-Universums erworben hat. In diesem Zusammenhang verwiesen wir auch auf die kommende Neuverfilmung des Regisseurs Denis Villeneuve (Arrival, Blade Runner 2049), woraufhin sich nicht wenige Kommentare um eben dieses Vorhaben drehten.

Kürzlich wurde durch die beteiligten Unternehmen Warner Bros. Pictures und Legendary Entertainment bekanntgegeben, dass die Dreharbeiten begonnen haben. Gleichzeitig werden die Schauspieler genannt, die im kommenden Dune-Film ihren Auftritt haben:

Dave Bautista ( Guardians of the Galaxy -Filme, Avengers: Endgame )

( -Filme, ) David Dastmalchian ( Ant-Man -Filme)

( -Filme) Oscar-Nominierter Josh Brolin ( Milk , Deadpool 2 , Avengers: Infinity War )

( , , ) Oscar Isaac ( Star Wars: Episode VIII - Die letzten Jedi )

( ) Rebecca Ferguson ( Mission: Impossible - Rogue Nation )

( ) Stellan Skarsgård ( Mamma Mia -Filme, Avengers: Age of Ultron )

( -Filme, ) Stephen Henderson ( Fences , Lady Bird )

( , ) Oscar-Nominierter Timothée Chalamet ( Call Me by Your Name )

( ) Zendaya (Spider-Man: Homecoming)

Im Gespräch seien zudem die Oscar-Nominierte Charlotte Rampling (45 Years, Assassin’s Creed), Jason Momoa (Aquaman), Oscar-Gewinner Javier Bardem (No Country for Old Men, Skyfall) sowie Chang Chen (Tiger and Dragon, The Grandmaster).

Hinter der Kamera arbeiten unter anderem der Oscar-Nominierte Kameramann Greig Fraser (Lion, Rogue One: A Star Wars Story) und die dreimalige Oscar-Nominierte Kostümbildnerin Jacqueline West (The Revenant, Der seltsame Fall des Benjamin Button, Quills). Die Musik zum Film stammt vom Oscar-Gewinner und mehrfach -Nominierten Hans Zimmer (Blade Runner 2049, Inception, Gladiator). Darüber hinaus arbeitet Villeneuve hinsichtlich der visuellen Effekte erneut mit dem zweimaligen Oscar-Gewinner Paul Lambert (First Man, Blade Runner 2049) und bei den Spezialeffekten mit dem Oscar-Gewinner Gerd Nefzer (Blade Runner 2049) zusammen. Als Editor wird der zweimalige Oscar-Nominierte Joe Walker (Blade Runner 2049, Arrival, 12 Years a Slave) aufgeführt.

Die Geschichte der Neuverfilmung dreht sich um Paul Atreides, einen „brillanten und begabten jungen Mann, der in ein großes Schicksal geboren wurde, das über sein Verständnis hinausgeht“. Weiter heißt es zur Handlung:

[Atreides] muss zum gefährlichsten Planeten des Universums reisen, um die Zukunft seiner Familie und seines Volkes zu sichern. Während böswillige Kräfte in einen Konflikt über die ausschließliche Versorgung des Planeten mit der wertvollsten Ressource, die es gibt – einer Ware, die in der Lage ist, das größte Potenzial der Menschheit zu erschließen – ausbrechen, werden nur diejenigen überleben, die ihre Angst überwinden können.

Gedreht wird Dune im ungarischen Budapest sowie in Jordanien. Der Kinostart ist für den 20. November 2020 vorgesehen.