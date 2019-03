Konami 50th Anniversary Collection für PC und Konsolen angekündigt

Konami hat mit der Konami 50th Anniversary Collection mehrere Sammlungen mit verschiedenen Retro-Spielen aus dem eigenen Portfolio angekündigt, die noch in diesem Jahr für PC, Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch erscheinen werden. So soll im kommenden Monat zunächst die Konami Anniversary Collection - Arcade Classics auf den Markt kommen. Im Frühsommer sollen dann noch die Castlevania Anniversary Collection und Contra Anniversary Collection folgen. Nachfolgend alle bisher bekannten Inhalte im Überblick:

Konami Anniversary Collection - Arcade Classics (ab dem 18. April 2019):

Haunted Castle (1998)

(1998) Typhoon ( A-Jax ) (1987)

( ) (1987) Nemesis ( Gradius ) (1985)

( ) (1985) Vulcan Venture ( Gradius 2 ) (1988)

( ) (1988) Life Force (Salamander) (1986)

(Salamander) (1986) Thunder Cross (1988)

(1988) Scramble (1981)

(1981) TwinBee (1985, Japan-exklusiv)

(1985, Japan-exklusiv) Bonusbuch (eBook mit neuen Infos zu den Spielen, Entwickler-Interviews, Einblicken hinter die Kulissen, Entwürfen und Design-Dokumenten, die bisher nie veröffentlicht wurden)

Castlevania Anniversary Collection (erscheint im Frühsommer):

Castlevania (1987, NES)

(1987, NES) Castlevania 3 - Dracula’s Curse (1990, NES)

(1990, NES) Castlevania 2 - Belmont’s Revenge (1991, Game Boy)

(1991, Game Boy) Super Castlevania 4 (1991, SNES)

(1991, SNES) Wird in Kürze enthüllt

Wird in Kürze enthüllt

Wird in Kürze enthüllt

Wird in Kürze enthüllt

Bonusbuch (weitere Infos in Kürze)

Contra Anniversary Collection (erscheint im Frühsommer):