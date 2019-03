Waves of the Atlantide: Hexfeld-Duelle im 25-Minuten-Takt

PC

Es sieht aus wie ein 90er-Jahre-Rundentaktikspiel von SSI, spielt sich aber wie eine moderne Battle-Royale-Echtzeitstrategie: Waves of the Atlantide vom spanischen Indie-Entwickler Metaphore Games. Hier werdet ihr mit anderen Spielern oder KI-Gegnern auf einer großen Insel abgesetzt und müsst euch einerseits der Mitstreiter erwehren und andererseits alles dagegen unternehmen, um nicht von einer riesigen Flutwelle verschlungen zu werden. Das Wasser kommt nach 25 Minuten - dann ist die Partie vorbei, der stärkste Überlebende gewinnt. In dieser Zeit stehen euch alle benötigten Ressourcen zur Verfügung, um Städte zu bauen, Technologien zu entwickeln, Feinde zu bekriegen und so irgendwie den Weltuntergang zu überleben.

Spielentscheidend kann hier auch die Wahl sein, sich entweder im Landesinneren näher an den feindlichen Mitkonkurrenten niederzulassen, oder näher am Wasser zu bauen, dort jedoch Wälder als Schutz gegen die Wassermassen zu nutzen. Die Technologiebäume erlauben bis zu 1.000 verschiedene Kombinationen, die sich alle auf das Spiel auswirken sollen.

Waves of the Atlantide startet ab dem 26. März in einen voraussichtlich zweimonatigen Early Access auf Steam. Dort soll unter anderem noch über das 25-Minuten-Limit diskutiert und an der Balance gearbeitet werden. Immerhin versprechen die Entwickler eine nicht cheatende KI - und das obligatorische „of“ im Titel haben die Spanier für einen Battle-Royale-Hit auch schon integriert.