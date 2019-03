Humble Store: Curve Digital Bundle gestartet

Im Humble Store wurde das Curve Digital Bundle gestartet, das unter anderem Titel, wie Serial Cleaner, Bomber Crew, Human Fall Flat, Smoke and Sacrifice und For The King umfasst. Ihr zahlt wie immer was ihr wollt und könnt euren Betrag frei zwischen dem Studio, Humble Tip und einer Wohltätigkeitsorganisation eurer Wahl aufteilen. Hier das Bundle im Überblick:

Ab einem US-Dollar (0,89 Cent):

Serial Cleaner

Stealth Inc 2 - A Game of Clones

The Little Acre

Ab einem Durchschnittsbetrag von aktuell 6,33 US-Dollar (5,57 Euro):

Human - Fall Flat

Smoke and Sacrifice

Stikbold! A Dodgeball Adventure

Ab einem Betrag von mehr als 15,00 US-Dollar (13,21 Euro):