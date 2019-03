PC XOne PS4 PSVita Linux MacOS

Vier Welten warten darauf, von euch und eurem Barden erkundet zu werden.

Und täglich grüßt …

Auch Skorpione und fliegende Augen gehören zu unseren Feinden.

Darf’s ein bisschen schwer sein?

Im Item-Shop stehen viele Artikel zur Auswahl, doch die Juwelen sind knapp.

Fazit

2D-Plattformer mit Rogue-Lite-(und Rogue-Like)-Elementen

Einzelspieler

Für Fortgeschrittene

Preis: 8,99 Euro (Nintendo eShop), auf anderen Plattformen günstiger

In einem Satz: Looten und Leveln in pixeliger 2D-Grafik

Als Barde kämpfen wir uns indurch vier Welten, um den gestohlenen Familienschatz zurückzuholen – und das immer und immer wieder. Wie im Rogue-Lite-Genre üblich, spielen wir die Levels nämlich nicht bloß einmal, sondern mehrfach, verbessern Ausrüstung, Waffen und unseren Helden. Wie sich der Titel aus Deutschland auf Nintendo Switch schlägt, verrät der Check.Bard’s Gold vom deutschen Entwickler-Duo Pixel Lantern hält sich nicht mit ewigen Zwischensequenzen oder Tutorials auf, sondern wirft uns direkt in die teils zufallsgenerierte 2D-Pixel-Welt. Nach und nach – sprich mit jedem weiteren unrühmlichen Tod – erschließt sich uns die Spielmechanik. Ähnlich wie Bill Murray im Klassiker Und täglich grüßt das Murmeltier lernen wir nämlich mit jedem weiteren Durchlauf immer mehr über die Fähigkeiten des Helden – er kann etwa doppelt springen! – und die anstehenden Ereignisse. Anders als Murray lernt unser Barde aber nicht, ein besserer Mensch zu sein.Tapsen wir anfangs noch ungelenk durch die in der ersten Welt vorherrschenden kalten Schlossmauern und verteidigen uns mit einem schnöden Wurfmesser, dürfen wir nach einem Besuch im Geschäft bereits mit einer Axt um uns schmeißen. Diese erhalten wir im Tausch gegen Juwelen, die wir Monstern abjagen oder aus zertrümmerten Vasen zusammenklauben. Weitere Quellen für Juwelen sind Schatztruhen, die in den Levels verstreut sind oder durch Bezwingen schwerer Gegner erscheinen. Wer richtig absahnen will, sammelt in jeder Welt sechs versteckte Kartenteile, um den Weg in die Schatzkammer freizulegen.Ereilt uns nach langem Kampf doch der Game-Over-Bildschirm, dürfen wir übrige Juwelen in Fähigkeiten investieren, die durch Skillbücher freigeschaltet werden. Zu den Verbesserungen zählen unter anderem mehr Herzen, eine höhere Angriffskraft oder -reichweite und sogar neue Waffen, die sich anschließend im Geschäft erwerben lassen. Des Weiteren können wir Waffen modifizieren, wodurch unsere Gegner nach einem Treffer bluten und so kontinuierlich Gesundheit verlieren.Bevor wir uns auf die Odyssey durch Schlossmauern, Friedhöfe oder Höhlensysteme begeben, bleibt die Wahl des Schwierigkeitsgrads. Je höher der Schwierigkeitsgrad, desto schwerer die Monster, zahlreicher die Fallen und wertvoller die Juwelen. Ebenfalls unterscheidet sich die Stärke des Zufallsgenerators sehr, da im normalen Schwierigkeitsgrad Schätze und Monster häufig an den gleichen Positionen und in gleicher Güte auftauchen.Auf Normal und Retro ist der Barde grundsätzlich nach einem Treffer um ein Herz ärmer und muss den Level ohne Upgrades von vorne beginnen. Hier schafft der Schild Abhilfe, der im Todesfall vor dem Verlust erspielter Verbesserungen schützt und gerade für Neulinge sehr empfehlenswert ist. Im Rogue-Like-Modus dürfen wir weder bereits freigeschaltete Welten direkt anwählen noch nach dem Tod die Figur verbessern. Wir starten also immer als fast wehrloser Wicht und dürfen uns mit noch tödlicheren Gegnern herumschlagen. Hierzu zählen im Übrigen genre-typische Ungetüme wie Schleime, Geister, Fledermäuse und Skelette, aber auch Skorpione und verwunschene, mächtig wütende Bücher. Nett ausgedrückt, ist die Zusammenstellung der Gegner also eher von klassischer Natur als wirklich kreativ und neu.Grundsätzlich sollten sich Einsteiger ein dickes Fell zulegen, da der Einstieg in Bard’s Gold recht mühsam, ja fast schon unfair und zäh ist. Der Funke springt erst nach dem dritten oder vierten Anlauf über oder im schlimmsten Falle gar nicht.Obwohl Bard’s Gold bereits im August 2015 für den PC und im darauffolgenden Sommer für weitere Plattformen erschien, macht es auch im Jahr 2019 auf Nintendos Hybridkonsole eine gute Figur. Für ausreichend Langzeitmotivation sorgen die zufallsgenerierten Levels, das solide Upgrade-System und die eingängige Steuerung. Für Zwischendurch auf Zug- oder Busfahrten ist das Spiel gerade im unerbittlichen Rogue-Like-Modus ebenfalls bestens geeignet. Bei dem geringen Preis macht man als Fan des Genres jedenfalls nicht viel verkehrt.