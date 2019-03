Zankstelle startet Audio-Let's-Play zu Ooze

Der GG-User-Podcast hat in Kooperation mit dem Retrokompott ein neues Format aus der Taufe gehoben: ein Audio-Let's-Play zu dem Amiga-Klassiker Ooze - Als die Geister mürbe wurden, an dem auch Guido Henkel mitgewirkt hatte.

Christoph und Jürgen gehen gemeinsam mit dem jungen Ham Burger auf Geisterjagd in einem herrschaftlichen, aber leider heruntergekommenen Haus. Die Erlebnisse der drei Herren könnt ihr problemlos mitverfolgen, da es sich bei Ooze um ein deutsches Textadventure aus dem Jahre 1988 handelt. Ihr verpasst also keine opulente Grafik, da die Programmierer die Orte ausschmückend beschreiben.

Folge eins des Podcast ist jetzt erschienen. Bereits letzte Woche beschrieb Jürgen in der Nullnummer, wie das Projekt zustande kam. Zukünftige Folgen erscheinen alle zwei Wochen. Falls ihr weitergehendes Interesse an Textadventures habt, haben Jürgen und Andreas eine lose Reihe über die Titel der Firma Legend Entertainment begonnen. In ihrer ersten Folge sprechen sie über Timequest von Bob Bates.