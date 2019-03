Stunt Car Racer: Nach 30 Jahren auch für den BBC Master erhältlich

PC

Welcher Amiga-Veteran erinnert sich nicht gern zurück an Stunt Car Racer? Verrückte Strecken, waghalsige Sprünge und purer Nervenkitzel während der Beschleunigung gen Himmel: Der legendäre Geoff Crammond schuf 1989 ein denkwürdiges Spielerlebnis. Und dank des Entwicklerteams Bitshifters Collective kehrt Stunt Car Racer heute auf das System zurück, mit dem für Geoff Crammond alles angefangen hatte. Seit dem 7. März könnt ihr die Portierung des Racers für den BBC Master, an der Crammond nicht beteiligt war, von der Github-Site der Entwickler herunterladen .

Der Heimcomputer BBC Master, Nachfolger des BBC Micro, wurde im Jahr 1986 von Acorn Computers herausgebracht. Seinen Namen verdankt er dem bekannten britischen Fernsehsender, der die „Standardvariante“ BBC Master 128 bis zum Jahr 1993 herstellen ließ. Geoff Crammond begann seine Karriere auf dem BBC Micro, programmierte anfangs einen Space-Invader-Klon namens Super Invaders. Später begann er sich mit komplexeren Spielen zu beschäftigen und schuf Titel wie Aviator und Revs.

Bald erwarb sich Crammond einen Ruf als Entwickler herausragender Racing-Simulationen. Bevor 1991 sein Formula One Grand Prix in die Annalen der Spieleindustrie einging, faszinierte er mit Stunt Car Racer unzählige Spieler auf dem Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, ZX Spectrum und unter MS-DOS. Und nun auch euch auf dem BBC Master? Das Disk-File und einen BBC-Master-Emulator findet Ihr unten verlinkt. Und nachfolgend eine Demo in Bild und Ton.