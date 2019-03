Bulletstorm: Full Clip Edition für Switch angeteasert

PC 360 PS3 PS4

Gearbox plant offenbar den Ego-Shooter Bulletstorm (Testnote: 8.5) in naher Zukunft auch für Nintendos Hybridkonsole Switch umzusetzen. Das haben die Entwickler kürzlich selbst auf Twitter angedeutet. So haben die Macher ein bekanntes Bild zu Bulletstorm - Full Clip Edition mit Ishi Sato und Duke Nukem veröffentlicht, wobei das ursprüngliche Material horizontal gedreht („switched“) wurde. Dazu heißt es: „Es ist Zeit für ein weiteres Spiel auf der PAX.“

Die nächste Penny-Arcade-Veranstaltung ist die PAX East, die im Zeitraum vom 28. bis 31. März 2019 im Convention and Exhibition Center in Boston stattfinden wird. Allzu lange werden die Fans der Nintendo-Konsole also nicht auf eine offizielle Ankündigung warten müssen.