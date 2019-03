GDC 2019: Neues Videomaterial zu Oddworld - Soulstorm

andere

Oddworld Inhabitants hat im Rahmen der aktuell in San Francisco stattfindenden diesjährigen Game Developers Conference neues Videomaterial zum kommenden Action-Adventure Oddworld - Soulstorm präsentiert. Dabei gewährte das Studio einen kleinen Einblick in ein Cinematic aus dem Spiel. Der Clip dreht sich um die beiden Mudokons Toby und Alf, die in einem Zug fliehen und dabei von einer Gruppe schießwütiger, fliegender Sligs verfolgt werden.

Neben dem Einblick in das Cinematic wurde noch ein „Hinter den Kulissen“-Video veröffentlicht, das zeigt, wie die Rendersequenzen im Spiel mit der Unity-Engine entstehen. Darüber hinaus gibt es noch einen dritten Clip, der euch ein detailreiches Render-Modell eines Schamanen präsentiert. Das Cinematic könnt ihr euch direkt unterhalb dieser Zeilen anschauen. Die beiden anderen Videos findet ihr in den Quellenangaben verlinkt. Angaben zum Release-Termin oder den unterstützten Plattformen hat das Studio bisher noch nicht gemacht.