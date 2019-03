Mortal Kombat 11: Termin für die Konsolen-Beta steht fest

PC Switch XOne PS4

Mortal Kombat 11 ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Mortal Kombat 11 ab 69,98 € bei Amazon.de kaufen.

Bevor Mortal Kombat 11 (Preview) im kommenden Monat für PC, Xbox One und die PS4 erscheint, werden die Konsolenspieler die Gelegenheit bekommen, im Rahmen einer Beta erstes Blut im Prügelspiel zu vergießen. Wie der Entwickler NetherRealm Studios heute mitteilte, wird der Test im Zeitraum vom 27. bis 31. März 2019 auf den beiden Geräten abgehalten.

In Europa wird die Beta am besagten Tag um 16:00 Uhr (deutscher Zeit) starten und aufgrund der Zeitverschiebung am 1. April 2019, um 08:59 Uhr zu Ende gehen. Welche Inhalte euch in der Testphase zur Verfügung stehen werden, ist noch nicht bekannt. Spieler können den Zugang zur Beta erhalten, in dem sie das Spiel bei teilnehmenden Händlern vorbestellen. Mortal Kombat 11 wird ab dem 23. April für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein. Besitzer von Nintendo-Switch werden ein paar Wochen später, am 10. Mai, in den Genuss des Titels kommen.