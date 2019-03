Vampire the Masquerade: Paradox teasert Enthüllung am 21. März an

PC

Die Gerüchte um irgendeine Ankündigung seitens Paradox im Zusammenhang mit Vampire the Masquerade auf der GDC 2019 verdichten sich immer weiter. So hat das Studio kürzlich einen Tweet veröffentlicht, nach dem "etwas Großes" auf der Messe passieren wird, konkret am 21. März. Begleitet wurde dieser Teaser von Bildern aus dem 2004 erschienenen Vampire the Masquarde - Bloodlines.

Interessant ist auch die Dating-Webapp Tender, die Paradox in dem Tweet verlinkt. In dieser gebt ihr Daten wie eure Blutgruppe, euren Gemütszustand oder wie einsam ihr seid an. Daraufhin erstellt die Seite ein Profil für euch und ihr könnt weitere Fragen beantworten oder die Profile anderer Nutzer besuchen. Denkbar ist natürlich auch, dass Paradox durch die gestellten Fragen Marktforschung betreiben will. So werdet ihr auch nach euren Interessen gefragt, es stehen Punkte wie Crafting, Rollenspiel-Mechaniken oder auch Musikstile zur Auswahl.