Neue Community-Projekte: Zwei Vorschläge und Mini-Umfrage

Projekte, die ihren Ursprung in der Community haben beziehungsweise von dieser umgesetzt wurden und werden, sind seit jeher Bestandteil auf GamersGlobal.de. Auf die Anzahl der Abonnenten haben diese zwar sicher keine Auswirkungen, dennoch dürften sie das Gesamtangebot bereichern und im besten Fall die Gemeinschaft fördern.

An dieser Stelle informieren wir euch einerseits über zwei neue Vorhaben – die sich noch in der Planungsphase befinden – und bitten euch andererseits, an einer kurzen Umfrage teilzunehmen, mit der nach eurem generellen Interesse gefragt wird und ob ihr selbst teilnehmen würdet.

Beachtet bitte, dass es sich beim Folgenden um Vorschläge handelt, die nicht in Stein gemeißelt sind. Vorrangig geht es um die grundlegende Information.

❯ Vorschlag A: „Eure Spielplätze“

Dieses Galerie-Plus-Projekt soll die (aufgeräumten oder unaufgeräumten) Orte zeigen, die von euch vor allem für jenes Hobby genutzt werden, für das ein Großteil von uns hier ist: zum Spielen. Als Beispiele seien Schreibtische, Wohn-/Arbeitszimmer-Aufbauten, eigens Angefertigtes und so weiter genannt. Beschreibende Texte können, müssen aber vermutlich nicht unbedingt sein, sodass der Username ausreicht.

Abhängig von der (eventuellen) Anzahl der Teilnehmer – eine Galerieseite pro teilnehmenden User – wird sich zeigen, ob eine regelmäßige Galerie Sinn macht oder nicht.

❯ Vorschlag B: „USER“ (User Sind Endlos Relevant, Arbeitstitel)

Wäre es interessant, an prominenter Stelle wie der GG-Startseite regelmäßig das eine oder andere über die Mit-User zu erfahren, ohne dabei zu sehr ins Private/Persönliche zu gehen? Denkbar wäre die Veröffentlichung dieser Beiträge ein- oder zweimal im Monat, wobei auch hier natürlich die tatsächliche Teilnehmeranzahl eine entscheidende Rolle spielen würden.

Sich für jede Userin und jeden User stets gänzlich neue Fragen auszudenken, ist äußerst schwierig und zeitaufwändig. Daher könnte eine Variante genutzt werden, die aus mehreren, stets gleichen Fragen (vielleicht fünf oder sechs, die zu einem späteren Zeitpunkt beschlossen werden) sowie eventuell einem freien Textfeld besteht. Ideal wäre es zudem, wenn die jeweiligen Fragen nicht mit zwei, drei Sätzen beantwortet werden, was jedoch leichter gesagt als getan ist, da auch vorgesehen ist, keine Standardfragen wie „Wie lange spielst du schon?“ zu nutzen.

Um das Ganze so einfach wie möglich zu gestalten, könnte es ähnlich ablaufen wie bei den „Das spielen unsere User“-Galerien: Jeder registrierte User kann mittels Formular teilnehmen. Aus dem so (optimalerweise wachsendem Beitrags-Pool) wird jeweils per Zufall eine Teilnahme ausgewählt und in Form einer News veröffentlicht (von weiteren Verarbeitungen erstmal abgesehen). Im besten Fall könnte so nach und nach eine umfangreiche Kategorie entstehen.

❯ Danke für vier Häkchen

Bislang wurde vor manchen Community-Vorhaben im Forum nachgefragt oder ihr wurdet per News darauf hingewiesen. Doch wie hoch sowohl das Interesse als auch der Anteil potentieller Teilnehmer tatsächlich ist, lässt sich auf diese Weise nur schwer erfassen.

Aus diesem Grund könnt ihr dieses Mal an einer eigens erstellten Umfrage teilnehmen, die die Beantwortung von nur vier Fragen erfordert: Besteht generelles Interesse an möglichen „Spielplatz“-Galerien sowie den User-Fragen-Inhalten und würdet ihr am jeweiligen Projekt selbst teilnehmen?

✱ User-Umfrage aufrufen (externes Angebot)

Eure Stimmen abgeben könnt ihr bis zum 14. April 2019. Eventuell folgen Umfragen zu weiteren Projekten. Solltet auch ihr Ideen oder Vorschläge für neue Community-Vorhaben mit euch herumtragen, könnt ihr diese natürlich jederzeit zur Diskussion stellen.