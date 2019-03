PUBG Mobile: Verbot in Indien, mehrere Spieler festgenommen

PC XOne PS4 iOS Android

Der Battle-Royale-Shooter Playerunknown's Battlegrounds erfreut sich in Indien vor allem in der mobilen Version großer Beliebtheit. So groß, dass der westindische Bundesstaat Gujarat aus Sorge vor negativen Auswirkungen des exzessiven Spielens bei Jugendlichen vor ein paar Tagen ein Verbot des Spiels verhängt hat. Wer dennoch beim Spielen erwischt wird, muss mit einer Festnahme durch die örtliche Polizei rechnen.

In einigen Städten des Bundesstaates, in dem über 62 Millionen Menschen leben, ist es nun zu ersten Verhaftungen gekommen. Obwohl die Polizeistellen lediglich von der Feststellung der Personalien sprechen, berichten Zeugen von mindestens zehn Festnahmen von Jugendlichen, Studenten und Arbeitern. Ihnen droht ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Gesetz.

Mittlerweile haben sich auch die Entwickler zum Verbot von PUBG Mobile geäußert und versprechen auf der einen Seite ein angepasstes Gameplay-System, das unter anderem für Spielzeitbeschränkungen bei jungen Spielern sorgen soll, zeigen sich auf der anderen Seite aber etwas irritiert: „Wir versuchen die dahinterstehende rechtliche Basis derartiger Verbote zu verstehen und hoffen auf einen konstruktiven Dialog mit den ausführenden Behörden, um uns die Ziele zu erklären und das Verbot aufzuheben.“