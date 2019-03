Sega: Neues Sonic the Hedgehog in Arbeit, Trailer zu Sonic Racing und mehr

PC Switch XOne PS4

Team Sonic Racing ab 36,99 € bei Amazon.de kaufen.

Sega hatte im Rahmen eines kürzlich ausgestrahlten Livestreams ein paar Neuigkeiten für die Fans des Sonic-Universums parat. So gab der Publisher die Entwicklung eines neuen Sonic-The-Hedgehog-Spiels bekannt, ohne dazu allerdings irgendwelche Details zu verraten. Darüber hinaus wurde ein neues Video zu Team Sonic Racing (im gamescom-Anspielbericht) gezeigt, bei dem die Anpassungsmöglichkeiten für die Fahrzeuge in den Fokus gerückt werden. So werdet ihr im Spiel neben diversen Upgrades für eure Vehikel auch Lackierungen ändern und verschiedene Aufkleber anbringen können. Den Clip könnt ihr euch weiter unten anschauen.

Des Weiteren wurde verkündet, dass Tyson Hesse, der Director hinter der Animationsserie Sonic Mania Adventures und dem Intro von Sonic Mania, an seinem neuen Animationsprojekt namens Team Sonic Racing Overdrive arbeite, zu dem auch gleich der erste Part präsentiert wurde, den ihr in den Quellenangaben verlinkt findet. Außerdem gab es mit dem Track „Bingo Party“ einen kleinen Vorgeschmack auf den kommenden Soundtrack zu Team Sonic Racing und mit „Theme of Knuckles“ einen speziellen Remix der Original-Melodie zu Sonic Mania Adventures. Die beiden Musikstücke könnt ihr euch unter den Links in den Quellenangaben anhören.

Über den geplanten Live-Action-Film zu Sonic the Hedgehog konnte Sega zwar nichts Neues berichten, versicherte aber, dass Paramount Pictures schon bald etwas ankündigen wird.