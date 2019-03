Red Dead Redemption 2: Grafik-Downgrade durch neuen Patch

XOne PS4

Rockstar North hat seinem Action-Adventure Red Dead Redemption 2 (Testnote: 9.5) offenbar mit dem letzten Patch ein Grafik-Downgrade verpasst. Wie mehrere Spieler auf Reddit und Twitter berichten, wurde mit dem Update 1.06 die Umgebungsverdeckung (Ambient Occlusion) aus dem Story-Modus entfernt. Als Beweis wurden verschiedene Vergleichsbilder veröffentlicht.

Ambient Occlusion ist eine Shading-Methode, mit der eine realistische Verschattung von Szenen in Spielen erreicht wird. Die Technik zeichnet sich durch relativ kurze Renderzeit aus und gehört längst zum Standard in modernen Spielen. Weshalb das Grafik-Feature deaktiviert wurde, ist aktuell noch nicht bekannt. Auch in den veröffentlichten Patchnotes ist nichts davon zu lesen.