Bafta Games Awards: Zehn Nominierungen für God of War

Die British Academy of Film and Television Arts hat die Nominierungen für die Games Awards bekannt gegeben. Die Preisverleihung findet am 4. April in London statt.

Mit zehn Nominierungen, darunter auch als bestes Spiel der vergangenen zwölf Monate, ist God of War (im Test, Note: 9.0) der große Favorit bei den Bafta Games Awards 2019. Die British Academy of Film and Television Arts hat ihre Nominierungen für die Preisverleihung am 4. April, die im Rahmen des London Games Festivals (2. bis 14. April) stattfindet, jetzt bekannt gegeben.

God of War ist außerdem in den Kategorien Artistic Achievement, Audio Achievement, Game Design, Music, Narrative sowie gleich vierfach in der Rubrik Performer nominiert, in der sich Christopher Judge (Kratos), Danielle Bisutti (Freya), Jeremy Davies (The Stranger) und Sunny Suljic (Atreus) gegenseitig Konkurrenz machen.

Gleich drei Spiele erhielten sechs Nominierungen: Red Dead Redemption 2 (im Test, Note: 9.5) in den Kategorien Artistic Achievement, Audio Achievement, Best Game, British Game, Narrative und Performer (Roger Clark als Arthur Morgan), Return of the Obra Dinn für Artistic Achievement, Best Game, Game Design, Game Innovation, Narrative und Original Property sowie Florence als Debut Game, Game Beyond Entertainment, Mobile Game, Music, Narrative und Original Property.

Neben God of War, Red Dead Remption 2 und Return of the Obra Dinn sind außerdem Assassin's Creed Odyssey (im Test, Note: 8.0), Astro Bot - Rescue Mission (im Test, Note: 9.0) und Celeste nominiert. Bei den Bafta Games Awards werden die Spiele in 17 Kategorien ausgezeichnet, von denen eine, nämlich EE Mobile Game of the Year, vom Publikum gewählt wird.

Die Bafta Games Awards werden seit 2004 verliehen. Bisherige Preisträger als bestes Spiel waren Call of Duty, Half-Life 2, Ghost Recon Advanced Warfighters, Bioshock, Super Mario Galaxy, Batman - Arkham Asylum (im Test, Note: 9.0), Mass Effect 2 (im Test, Note: 9.5), Portal 2 (im Test, Note 9.0), Dishonored - Die Maske des Zorns (im Test, Note: 8.5), The Last of Us (im Test, Note 9.0), Destiny (im Test, Note: 8.0), Fallout 4 (im Test, Note: 9.5), Uncharted 4 - A Thief's End (im Test, Note: 9.5) und What Remains of Edith Finch.