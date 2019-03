Gameboy, PlayStation, Dreamcast oder Switch: In der Vergangenheit erschienen unzählige Spielekonsolen, mal erfolgreich, mal weniger. Doch welche davon war eurer Meinung eigentlich die bislang beste?

SNES 24% PlayStation 4 13% PlayStation 2 8% Xbox 360 7% Switch 7% Spielekonsolen interessieren mich generell nicht. 6% Gameboy 5% PlayStation 5% Xbox One 4% Dreamcast 4% N64 4% Sega Mega Drive 3% Wii 2% 2DS/3DS-Familie 2% PlayStation 3 2% Atari 2600 2% GameCube 2% Eine andere Konsole (siehe Kommentar). 1% Intellivision 1% NES 1% Sega Saturn 1% Neo Geo 0% Sega Master System 0% Xbox 0% 3DO 0% Magnavox Odyssey 0%

News-Update (Ergebnis):Die mit Abstand meisten Stimmen bei unserer Sonntagsfrage nach der liebsten der bislang veröffentlichten Spielekonsolen konnte Nintendos SNES für sich verbuchen. Mit 24 Prozent stimmt knapp ein Viertel aller Umfrageteilnehmer für die 1990 (respektive 1992 in Europa) veröffentlichte 16-Bit-Plattform. Mit 13 Prozent schafft es mit der PS4 auch eine der aktuellen Konsolen aufs Treppchen, auf Platz folgt der Vor-Vorgänger PlayStation 2 mit 8 Prozent der Stimmen. Mit jeweils 7 Prozent der Stimmen schaffen es mit der Xbox 360 auch eine Konsole von Microsoft sowie mit der Switch die zweite Nintendo-Konsole in die Top 5. Das Gesamtergebnis der Umfrage könnt ihr der folgenden Auflistung entnehmen.Ursprüngliche News:Mit der Magnavox Odyssey erschien im Jahr 1972 die erste als solche bezeichnete Spielekonsole der Geschichte in den USA – Europa folgte offiziell erst rund zwei Jahre später. Seitdem ist eine riesige Anzahl weiterer Spielekonsolen erschienen, die sich mal mehr, mal weniger erfolgreich am Markt behaupten konnten. Etliche Hersteller hatten zwischenzeitliche ihre Finger im Konsolengeschäft, die sich inzwischen längst wieder aus diesen Sektor zurückgezogen haben. Neben Firmen wie dem niederländischen Konzern Philips zählen dazu auch große, traditionelle Videospielfirmen wie Sega, die nach dem Misserfolg der Dreamcast wenigstens vorerst in diesem Segment die Segel strichen. Später traten in dem Bereich auch Sony und Microsoft in Erscheinung, die neben Nintendo mittlerweile die einzigen, noch aktiven Hersteller traditioneller Spielekonsolen sind. Sony setzt mit seiner im Jahr 2000 einen bis heute unübertroffenen Meilenstein von mehr als 150 Millionen verkauften Einheiten.Mittlerweile hat sich das Angebot an Spielekonsolen, die nunmehr in der sogenannten 8. Generation angekommen sind, vergleichsweise stark ausgedünnt. In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir aber auch gar nicht wissen, welche der aktuellen Konsolen eurer Meinung nach die beste ist. Heute möchten wir in der unten eingebetteten Umfrage erfahren, welche von allen bislang veröffentlichten Konsolen euer Favorit ist. Natürlich können wir nicht sämtliche Spielekonsolen seit 1972 einzeln aufführen, weshalb wir uns auf die unserer Meinung nach bedeutenderen Kandidaten entschieden haben. Sollte euer Favorit also nicht dabei sein, wählt einfach die Option „Eine andere Konsole“ und nennt uns euren Liebling in den Kommentaren unter dieser News. Fühlt euch natürlich auch dann dazu eingeladen, eure Begründung in den Kommentaren auszuformulieren, falls euer Liebling in der Auswahl enthalten ist.Bei unserer Sonntagsfrage habt ihr wie immer bis Montag Morgen um 10:00 Uhr Zeit, eure Stimme abzugeben. Nach 10:00 Uhr schließen wir die Umfrage, werten das Ergebnis aus und präsentieren es euch in Form eines News-Updates. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen.