GDC 2019: OtherSide Entertainment mit System Shock 3 auf dem Event

PC XOne PS4 MacOS

Der Entwickler OtherSide Entertainment gab über die Social-Channels bekannt, dass man mit seinem kommenden Ego-Shooter System Shock 3 auf der anstehenden Game Developers Conference in San Francisco dabei sein wird. Wie es in der veröffentlichten Ankündigung heißt, werden Branchenveteran Warren Spector (System Shock 2, Thief) und die Programmiererin Elizabeth Legros vor Ort sein, um im Rahmen einer Keynote über das Spiel zu sprechen. Dabei sollen erstmals auch Eindrücke aus dem Spiel gezeigt werden. Auf Discord heißt es dazu:

Wir haben gute Nachrichten für alle, die sich für System Shock 3 interessieren. Warren Spector und Elizabeth Legros werden am Montag bei der Keynote dabei sein, um Neuigkeiten (und visuelle Eindrücke) zum Spiel zu präsentieren.

Bisher wurden von dem Titel lediglich ein paar Artworks gezeigt und selbst diese stammen aus der Pre-Produktionsphase, die im Mai 2017 startete. Man kann also gespannt sein, was die Entwickler mit „visuellen Eindrücken“ meinen. Möglicherweise bekommen wir gar erste bewegte Bilder zu sehen. Die Unity-Präsentation könnt ihr hierzulande am 19. März, ab 1:00 Uhr (deutscher Zeit) via Livestream auf YouTube, Twitch, Facebook, Mixer, oder Twitter verfolgen.