Dual Universe: Test-Server simuliert 30.000 Spieler auf einmal

PC

Nicht weniger als das größte Online-Spiel, in dem Millionen von Spielern im selben Universum simultan miteinander interagieren können, will das Studio Novaquark mit Dual Universe erschaffen. Dass die Franzosen es mit diesem ambitionierten Ziel durchaus ernst meinen, zeigt ein Servertest, in dem 30.000 Bots, die als simulierte Spieler herhalten mussten, auf einem Planeten gleichzeitig unterwegs waren. Zum Vergleich: den bisherigen Rekord hielt Eve Online mit 6.142 Spielern, die gleichzeitig an einer riesigen Weltraumschlacht teilnahmen. „Um fair zu sein, bestand unser Test bisher noch nicht aus einem Kampf“, gibt Chefentwickler Jean-Christophe Baillie in einem Interview mit der Webseite medium.com zu. „Daher ist es wahrscheinlich zu früh, um uns direkt mit der Eve-Online-Erfahrung zu vergleichen.“

Überzeugt ist Baillie von dem Potenzial des Science-Fiction-MMORPGs und der selbst entwickelten Servertechnologie dennoch: „Die beeindruckende Anzahl gleichzeitig agierender Spieler, die Dual Universe handhaben kann, setzt neue Maßstäbe. Die bloße Menge an Spielern, die dazu in der Lage sein wird, jederzeit im Spiel miteinander zu interagieren, wird Elemente des Gameplays wie Erkundung, Handel, PvP-Gefechte und Produktion neu definieren.“

Dual Universe wird das gesamte Spiel-Universum mithilfe eines einzigen Servers, einem sogenannten Single-Shard, simulieren. Ladezeiten, die bei Reisen in weiter entfernte Gegenden - wie es etwa in Eve Online der Fall ist - durch einem Serverwechsel auftreten, sollen dabei nicht vorkommen. Das ermöglicht, dass die Spieler riesige Städte, Kontinente oder Raumstationen erschaffen und sich dort politische, wirtschaftliche und industrielle Systeme entwickeln können.

Das Online-Rollenspiel, das derzeit keinen großen Publisher an der Seite hat, sondern vom Studio Novaquark in Eigenregie entwickelt wird, soll im kommenden Jahr zunächst nur auf PC in die Betaphase starten. Nachfolgend seht ihr den Trailer zum 30.000-Bots-Test, der nach Angaben von Baillie mit mehreren Community-Mitgliedern als Zeugen entstanden ist.