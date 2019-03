GDC 2019: Weitere große Namen für Google Developer Day

Bildquelle: Twitter

Am vergangenen Donnerstag gab Google bekannt, dass der Publisher Ubisoft und der Entwickler id Software beim geplanten Developer Day auf der diesjährigen Game Developers Conference in San Francisco dabei sein werden. Nun wurden weitere Namen für die Teilnahme verkündet. Demnach werden auch die Autorin Amy Hennig, der Entwickler-Guru Raphael „Raph“ Koster, sowie der Entwickler Crystal Dynamics bei dem Event einen Auftritt haben.

Henning ist vor allem für ihre Arbeit an der Uncharted-Reihe von Naughty Dog bekannt und hat nach ihrem Ausstieg und dem eingestampften Star-Wars-Projekt bei Electronic Arts ein eigenes Studio gegründet. Koster ist ebenfalls ein Branchenveteran und hat in der Vergangenheit unter anderem als Lead Designer an Ultima Online und als Creative Director an Star Wars Galaxies gearbeitet. Crystal Dynamics ist derweil unter anderem für seine Tomb-Raider-Spiele bekannt und arbeitet derzeit im Auftrag des Publishers Square Enix am Avengers Project (Arbeitstitel). Man kann gespannt sein, welche Projekte auf dem Event angekündigt / gezeigt werden.