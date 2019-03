Steam: Bessere Identifizierung und Entfernung von „Review-Bombs“ implementiert

In einem längerem Blogposting geht Valve auf die Nutzerreviews ein, die auf Steam zu jedem Titel verfasst werden können und deren Darstellung vor Kurzem verändert worden ist. Im Detail geht es um die sogenannten „Review-Bombs“, die laut des Unternehmens nicht zum jeweiligen Thema passen und zukünftig „identifiziert und aus der Bewertung entfernt“ werden. Das Unternehmen schreibt dazu:

Wir verstehen, dass Spieler Bewertungen sehr schätzen und möchten, dass sie korrekt und vertrauenswürdig sind. Entwickler erkennen deren Wert für Spieler, möchten jedoch verständlicherweise fair behandelt werden.

Um die Identifizierung der Review-Bombs in Zukunft zu verbessern, nutzt Valve nicht nur gesammeltes Feedback von Spielern und Entwicklern, sondern setzt auch neue Analysewerkzeuge ein, deren Erstellung eigenen Angaben zufolge viel Zeit in Anspruch genommen hat.

Beschrieben werden die Offtopic-Review-Bombs von Valve als „Bewertungen, deren Fokus auf einem Thema liegt, das nichts damit zu tun hat, ob zukünftige Käufer mit dem Spiel zufrieden sein werden und die daher nicht in die Gesamtbewertung mit einfließen sollten“.

In diesem Zusammenhang weist der Betreiber der Steam-Plattform darauf hin, dass man sich der hier bestehenden Grauzone bewusst ist, da das Interesse der Nutzer auf zahlreichen Kriterien basiert. Um die nicht zum Thema passenden Review-Bombs zu erkennen, kommt ein Tool zum Einsatz, das im ersten Schritt „alle ungewöhnlichen Reviewaktivitäten aller Spiele auf Steam so nah wie möglich in Echtzeit identifiziert“. Hierzu heißt es weiter:

Das Werkzeug weiß nicht, warum ein bestimmtes Spiel solche Reviewaktivitäten erhält, und es versucht auch nicht, dies herauszufinden. Stattdessen informiert es ein Team von Valve, das dann der Sache nachgeht. Wir haben unser Werkzeug bereits im gesamten Reviewverlauf auf Steam eingesetzt und dabei viele Gründe gefunden, warum es bei Spielen Zeiträume von ungewöhnlichen Reviewaktivitäten gibt; Review-Bombs, die nicht zum Thema gehören, machen nur einen geringen Anteil darunter aus.

Wurde von den Steam-Mitarbeitern „eine ungewöhnliche Aktivität als Review-Bomb mit Themaverfehlung“ erkannt, wird im nächsten Schritt der jeweilige Zeitraum gekennzeichnet und der Entwickler der Software über den Umstand informiert. Während die tatsächlichen Reviews unverändert bestehen bleiben, werden die auffälligen Rezensionen aus der Berechnung der Gesamtbewertung entfernt.

Ob die Offtopic-Reviews berücksichtigt werden sollen oder nicht (Letztgenanntes ist der Standard) könnt ihr auswählen. Die Einstellung ändern könnt ihr, indem ihr im Steam-Client das Dropdown-Menü öffnet, das sich in der rechten oberen Ecke beim Klick auf euren Benutzernamen öffnet. Wählt dort den Punkt „Shopeinstellungen“, woraufhin eine neue Seite angezeigt wird, die den Bereich „Review Score Settings“ enthält (die Übersetzung folgt sicher noch).

Laut der Beschreibung werden Produkte, bei denen Offtopic-Review-Aktivitäten erkannt wurden, mit einem Asterisk-Symbol (✱) gekennzeichnet. Aktuell scheint diese Darstellung jedoch noch nicht vollständig implementiert zu sein. Einen Eindruck davon, wie der Hinweis aussieht, ermöglicht euch dieser Screenshot aus dem Blogposting von Steam.