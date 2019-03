WoSchCa, WoSchCa, WoSchCa ist ein schöner Cast, alle Beteiligten haben Spaß, hahahahaha! Den Ohrwurm zum Wochenende gibt es gratis, Dennis und Jörg haben aber noch mehr erheiternde Themen parat.

Freitag ist WoSchCa-Tag! Ausnahmsweise wird auch die heutige zweite Folge noch frei für alle sein, aber ab nächster Woche ist der Wochen-Schluss-Podcast ganz definitiv und unumkehrbar Premium-exklusiv! In dieser Ausgabe haben sich Jörg und Dennis vor dem Mikrofon zusammengefunden und besprechen traditionsgemäß die interessantesten News der vergangenen Woche. Doch auch ihre Wochenendpläne teilen sie mit euch und Jörg verrät, was er für die kommenden Tage so auf der Agenda hat.

Alle besprochenen Themen in der Übersicht: