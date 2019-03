No Man's Sky Beyond: Umfangreiche Erweiterung für den Sommer angekündigt

PC XOne PS4

Im Sommer 2018 veröffentlichte Hello Games für No Man's Sky (im Test mit Wertung 6.0) das „Next“-Update, das unter anderem den Multiplayer-Modus oder auch die Third-Person-Perspektive mit sich brachte. Für die Sommermonate dieses Jahres kündigte das Studio nun mit „Beyond“ eine neue kostenlose Erweiterung an, die sowohl für die PC- als auch die Xbox-One- und PS4-Version des Weltraumspiels erscheint.

Entgegen der bisherigen Roadmap, die drei einzelne Updates enthielt, entschloss sich das Unternehmen dazu, die jeweiligen neuen Inhalte und Funktionen miteinander zu verknüpfen, „um daraus etwas noch viel Umfassenderes zu erschaffen“. In der Folge bedeutet das, dass Beyond alle drei dieser Major-Updates enthalten wird.

Den ersten Bestandteil von Beyond stellt „No Man's Sky Online“ dar. Laut der offiziellen Ankündigung wird dieses Feature unter anderem „die Art und Weise verändern, wie Spieler zusammenkommen und radikal neue Möglichkeiten bieten, das Universum zu erkunden“. Weiter heißt es dazu:

Obwohl [No Man's Sky Online] Menschen wie nie zuvor zusammenbringt und viele erkennbare Online-Elemente bietet, betrachten wir No Man's Sky nicht als MMO – es ist kein Abonnement erforderlich, Mikrotransaktionen sind nicht enthalten und es ist für alle bestehenden Spieler kostenlos.

Laut Sean Murray, dem Gründer von Hello Games, sind die kommenden Änderungen etwas, „von dem wir schon lange geträumt haben“. Darüber hinaus werden die Neuerungen als Reaktion auf das Spielverhalten beschrieben, „das sich seit Next durchgesetzt hat“.

Nähere Informationen zu No Man's Sky Online sowie den anderen Beyond-Komponenten sollen in den nächsten Wochen folgen. Veröffentlicht wurde im Zuge der Ankündigung auch das nachfolgende, wenige Sekunden kurze Teaser-Video.