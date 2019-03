„Konzept unklar“: Steuerzahlerbund kritisiert Subventionen der Spieleindustrie

„Konzept: unklar, Beginn der Förderung: unklar, Ausgestaltung der Förderung in den kommenden Jahren: unklar. Messbare Ziele und Kriterien zur Messung: unklar.“ Mit deutlichen Worten kritisiert der Deutsche Steuerzahlerbund in einer Pressemitteilung die Subvention der deutschen Computerspieleindustrie mit 50 Millionen Euro. Verabschiedet wurde dieser Kostenpunkt in der Haushaltsdebatte 2019 im vergangenen Jahr, nachdem der Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD vorsah, den „Entwicklerstandort Deutschland zu stärken und international wettbewerbsfähig zu machen“.

Wie sich herausgestellt hat, war das zuständige Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur auf diese Förderung nicht vorbereitet, ein Konzept soll erst im Haushaltsaufstellungsverfahren 2020 vorgelegt werden. Das ist besonders ärgerlich, da der Markt für Computer- und Videospiele rasant wächst. So ist der deutsche Games-Markt in der ersten Hälfte des Jahres 2018 um 17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gewachsen. Wie diese Branche allerdings in ihrem Standort gestärkt und international wettbewerbsfähig gestaltet werden kann, dafür hat die Politik noch keinen Plan.

Der Deutsche Steuerzahlerbund fordert, „Subventionen konsequent abzubauen und sich wieder auf die bewährten Grundsätze der Sozialen Marktwirtschaft zu besinnen, nach denen der Staat in den Wirtschaftsprozess nicht lenkend eingreift.“ Das Schreiben, das an die Presse und Mitglieder des Bundestages verschickt wurde, endet mit dem lakonischen Satz: „Wer eine Volkswirtschaft wie auf einem Spielbrett lenken möchte, der greife auf entsprechende Computerspiele zurück – das Angebot ist dank der boomenden Branche umfangreich.“