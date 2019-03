Green Man Gaming: Wir verlosen 7 Keys zu Stormworks - Build and Rescue

PC MacOS

Stormworks - Build and Rescue ab 50,37 € bei Green Man Gaming kaufen.

In Zusammenarbeit mit unserem Partnershop Green Man Gaming (GG-Partnerlink) verlosen wir insgesamt sieben PC-Versionen von Stormworks - Build and Rescue. In dem von Green Man Gaming selbst gepublishten Spiel werdet ihr in der Seenotrettung tätig. Der Clou dabei: Eure Rettungsfahrzeuge baut ihr selbst. Im Editor schustert ihr Boote, Schiffe, Hubschrauber, Wasserflugzeuge und noch so einiges mehr. Einen genauen Überblick über Stormworks erhaltet ihr im entsprechenden Indie-Check von Zaunpfahl.

Damit ihr eine Chance auf den Gewinn einer der Kopien von Stormworks habt, müsst ihr zwei simple Voraussetzungen erfüllen: Ihr seid ein registrierter User von GamersGlobal und ihr teilt uns in den Kommentaren mit, dass ihr gewinnen wollt. Der Einsendeschluss ist Montag, der 18. März 2019 um 9 Uhr. Die Steam-Keys werden nach Ablauf der Frist zeitnah verschickt.