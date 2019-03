GOG-Verlosung: Gewinnt die Collector's Edition von Ancestors Legacy

PC XOne

Hejsa! In Zusammenarbeit mit unserem Partnershop GOG.com (GG-Partnerlink) verlosen wir eine Collector's Edition von Ancestors Legacy für den PC unter allen GamersGlobal-Usern. Die tapferen Krieger unter euch dürfen sich über das Spiel selbst plus die folgenden exklusiven Inhalte der Sammler-Version freuen:

T-Shirt

Artbook

Trinkbecher aus Horn

Metall-Münze

Soundtack auf CD

Das Spiel selbst

In dem Echtzeitstrategie-Spiel Ancestors Legacy habt ihr die Wahl aus vier Fraktionen: den Wikingern, den Briten, den Slawen und den Germanen. Als Besonderheit verfolgt ihr die Schlachten nicht nur aus der Iso-Perspektive, sondern schaltet per Knopfdruck auch in die Ego-Sicht um. Durch diese Mechanik sind einige explizite Szenen zu sehen, was aus dem Spiel sicherlich keine Kinder-Kommandeure anspricht.

Was ihr für eine Chance auf den Sieg tun müsst? Ganz einfach: Ihr schreibt einfach einen Kommentar unter diese News, warum gerade ihr in der Gunst der Götter stehen und die Collector's Edition gewinnen solltet. Der Einsendeschluss ist Montag, der 18. März 2019 um 15:00 Uhr. Wenn euch die Collector's Edition nicht ansprechen sollte, ihr aber trotzdem Lust auf Ancestors Legacy habt, dann könnt ihr den Titel ab sofort auch bei GOG.com erwerben. Also besonderen Einführungspreis gibt der Shop aktuell 50 Prozent für alle auf das Spiel.